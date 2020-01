Kleine Faustballer ganz groß

U12 des Güstrower SC in der Landesmeisterschaft Schleswig-Holstein weiter ungeschlagen, U16 ohne Punktverlust Meister

von svz.de

24. Januar 2020, 05:00 Uhr

Die U12-Faustballer des Güstrower SC bleiben auch nach dem dritten Spieltag in der Landesmeisterschaft Schleswig-Holstein ungeschlagen. Nach zuvor einem Unentschieden und sieben Siegen aus acht Spielen folgten in Bad Bramstedt vier glatte 2:0-Erfolge gegen den TSV Breitenberg, VfL Kellinghusen, TSV Wiemersdorf und TSV Gnutz. Lediglich im zweiten Satz gegen Kellinghusen und im ersten Durchgang gegen Gnutz hatten die Güstrower phasenweise Schwierigkeiten, brachten die Sätze am Ende jedoch immer wieder souverän nach Hause. Basis für die deutlichen Erfolge war eine fast tadellose Abwehrleistung. In der Offensive offenbarten die Güstrower durchaus noch Reserven, die künftig abgestellt werden sollten, um auch gegen stärkere Gegner siegreich zu sein.

Bei noch vier ausstehenden Partien kann sich der GSC am nächsten Spieltag sogar noch eine Niederlage erlauben, ohne von der Tabellenspitze verdrängt zu werden. Der Anreiz, die Saison ungeschlagen beenden zu können, wird die Mannschaft jedoch sicher anstacheln, sich keine Blöße mehr zu geben.

In Güstrow wurde die Finalrunde um die Landesmeisterschaft U10 ausgespielt. Bei nur drei involvierten Mannschaften ging es am Ende darum, die Farben der Medaillen zu verteilen und niemand sollte leer ausgehen. Nachdem sich beide Schweriner Vertretungen zu Beginn ein spannendes Match mit dem besseren Ende für den ESV Schwerin II lieferten, griffen anschließend die jüngsten im Spielbetrieb aktiven Güstrower Faustballer ins Geschehen ein. Neben starken Gegnern war auch die eigene Nervosität durchaus ein Hindernis, welches einer besseren Ausbeute schließlich im Weg stand. Doch mit jeder gelungenen Aktion und mit jedem Punktgewinn wuchs das Selbstvertrauen und beide Schweriner Mannschaften mussten sich ordentlich strecken, um den GSC zu schlagen. Zweimal waren die Güstrower sogar ganz knapp vor einem Satzgewinn, doch am Ende sollte es nicht sein. Stolz über die eigene Leistung konnte am Ende dennoch die Bronzemedaille in Empfang genommen werden. Landesmeister wurde der ESV Schwerin II vor dem ESV Schwerin I.

In Henstedt-Ulzburg gewann die U16 des Güstrower SC ohne Punktverlust die Landesmeisterschaft. In einer Doppelrunde gelangen Siege gegen den TSV Büsum (2:1 und 2:0) sowie TuS Wakendorf (ebenfalls 2:1 und 2:0). Dabei waren viele Sätze knapp und eng umkämpft, doch am Ende hatten die Güstrower stets das bessere Ende für sich. Für diese Mannschaft beginnt nun die Vorbereitung auf die ostdeutschen Meisterschaften, um sich vielleicht für die Endrunde im Kampf um die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren.

U12: Micha Ohloff, Hannah Weidemann, Toni Freiknecht, Felix Fischer, Jeppe Tandelmayer, Florian Ohloff, Amelie Hanke

U10: Amelie Hanke, Markus Weirauch, Micha Ohloff

Tabellen und Ergebnisse: www.faustball.de