Handball-Landespokal : Güstrower Double-Traum geplatzt

Handball-Landespokal, Final Four: GHV-Männer scheitern im Halbfinale am Stralsunder HV II mit 19:23 (5:10)

von Robert Grabowski

08. April 2019, 05:00 Uhr

Der Traum vom Double ist für den Güstrower HV im Halbfinale des Handball-Landespokal geplatzt. In der heimischen Sport- und Kongresshalle mussten sich die Männer um Spieler-Trainer Oliver Mayer beim Final-Four in der Vorschlussrunde dem Stralsunder HV II mit 19:23 (5:10) geschlagen geben. Der frisch gebackene MV-Liga-Meister weiß diese Niederlage am Ende aber einzuordnen, denn der Gegner ist mit der Mannschaft aus der Meisterschaft nicht zu vergleichen. „Mit den vier Leuten aus der Ersten haben wir gemerkt, wo unsere Grenzen sind. Das sollte man in Zukunft vielleicht überdenken, ob das so fair ist. Trotzdem müssen wir uns an die eigene Nase fassen, weil wir vorne einfach keine Lösungen gefunden haben“, sagt Oliver Mayer.

Vor gut und gerne 400 Zuschauern agierten die Gäste mit einer knallharten 5:1-Deckung, mit der die Güstrower große Probleme hatten. „Stralsund hat das gut gemacht. Die haben unser System entschlüsselt. Über 50 Minuten stand der Gegner sehr kompakt in der Abwehr“,, erklärt Mayer. Lediglich fünf Treffer gelangen den Güstrowern in Durchgang eins. Das zeigt, wo gestern die Schwächen bei den Hausherren lagen, denn in der Defensive machte der GHV nicht so viel falsch. Zehn Gegentreffer in den ersten 30 Minuten spiegeln das wider.

Von diesem 5:10-Rückstand erholten sich die Güstrower aber nicht mehr. Die Stralsunder hielten die Gastgeber immer auf Distanz und ließen eigentlich nie einen Zweifel am Finaleinzug aufkommen. „Wir haben einfach nicht mehr dran geglaubt, es hat das Aufbäumen gefehlt“, sagt Oliver Mayer. In der 48. Minute führten die Stralsunder schon mit acht Toren (11:19), sodass das Spiel vorzeitig entschieden war. In der Schlussphase gelang den Güstrowern dann wenigstens etwas Ergebniskosmetik. „Es hat halt nicht alles gepasst. Wir müssen die Leistungs des Gegners anerkennen. Wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir über die Grenze gehen“, erklärt Oliver Mayer. Noch ist bekanntlich nicht endgültig entschieden, ob die Güstrower als Tabellenerster ihr Aufstiegsrecht in die Ostsee-Spree-Liga wahrnehmen. Das war nach der Halbfinale-Niederlage aber erst einmal zweitrangig, denn die Enttäuschung über den verpassten Finaleinzug war zu groß.

Den Pokalsieg bei den Männern sicherte sich gestern Abend die TSG Wismar durch einen 27:26-Erfolg nach Siebenmeterwerfen gegen den Stralsunder HV II. Nach Ablauf der regulären Spielzeit stand es 23:23. Bei den Frauen triumphierte der SV Fortuna Neubrandenburg (26:17 gegen die TSG Wismar II).

Güstrower HV: Oliver Mayer, Thomas Haase – Sebastian von Weiß (1), Dorian Froriep (2), Clemens Golatowski, Pascal Burke, Paul Golatowski (2), Thomas Kahl, Tom Golatowski (1), Till Mallach (2), Tim Dethloff (7/1), Moritz Langer (1), Johannes Karl, Jonas Christ (3/1)