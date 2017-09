Sportvorschau : GSC gastiert im Topspiel in Pampow

von Robert Grabowski

erstellt am 08.Sep.2017 | 05:00 Uhr

Die aktuellen Sport-Termine in der Region am Wochenende (soweit gemeldet/Änderungen vorbehalten):



Fußball-Verbandsliga

Herren, heute 19.30 Uhr: MSV Pampow – Güstrower SC

A-Junioren, Sonnabend 10 Uhr: SV Hafen Rostock – Güstrower SC

B-Junioren, Sonnabend 10 Uhr: Güstrower SC – FC Förderkader René Schneider (Jahnstadion)

D-Junioren, Sonntag 11.30 Uhr: Güstrower SC – FC Anker Wismar (Jahnstadion)



Fußball-Landesliga

Herren, Sonnabend 13.45 Uhr: Doberaner FC – Bölkower SV

A-Junioren, Sonnabend 10 Uhr: SV Pastow – SG Groß Wokern/Lalendorf

B-Junioren, Sonnabend 11 Uhr: SG 1. FC Binz/PSV Bergen – Laager SV

C-Junioren, Sonntag 9.30 Uhr: Güstrower SC – Grimmener SV (Jahnstadion)

D-Junioren, Sonntag 9.30 Uhr: FC Schönberg – Güstrower SC II



Fußball-Landesklasse

Herren, heute 20 Uhr: SV Waren – Güstrower SC II, Sonnabend 15 Uhr: SV Teterow – Bölkower SV II, Laager SV – MSV Groß Plasten



Fußball-Kreisoberliga

Herren, Sonnabend 14.30 Uhr: VfB Traktor Hohen Sprenz – FSV Dummerstorf, Sonntag 13 Uhr: TSV Thürkow – FSV Krakow am See

Alte Herren Ü35, heute 18.15 Uhr: FSV Krakow am See – Güstrower SC, ETSV Güstrow – KSG Lalendorf/Wattmannshagen, VfB Traktor Hohen Sprenz – LSG Lüssow, TSV Thürkow – SG Einheit Güstrow/Liessow, Sonntag 10 Uhr: SV 90 Lohmen – TSV Bützow

B-Junioren, Sonnabend 10 Uhr: Güstrower SC II – TSV Einheit Tessin II (Borwinseck)



Fußball-Kreisliga

Herren, Sonnabend 12.30 Uhr: Laager SV II – TSV Langhagen/Kuchelmiß, Sonntag 10 Uhr: PSV Rostock III – SV 90 Lohmen, 12 Uhr: FSV Nordost Rostock II – LSG Lüssow, 14 Uhr: Güstrower SC III – SV Prebberede (Borwinseck), FSV Dummerstorf II – SG Lalendorf/Liessow

Frauen, Sonnabend 10.45 Uhr: VfB Traktor Hohen Sprenz – BSG ScanHaus Marlow

C-Junioren, Sonnabend 10 Uhr: SG Groß Wokern/Lalendorf – PSV Rostock, 12 Uhr: Güstrower SC II – SV Hafen Rostock II (Jahnstadion), Sonntag 10 Uhr: Kröpeliner SV – Laager

D-Junioren, Sonnabend 10 Uhr: Bölkower SV – LSG Lüssow, SG Parkentin/Bargeshagen II – Laager SV, 11 Uhr: SG Krakow am See/Lohmen – SG Jördenstorf/Thürkow, Sonntag 10 Uhr: Güstrower SC III – SV Teterow (Borwinseck), SG Groß Wokern/Lalendorf – Gnoiener SV

E-Junioren, Sonntag 9.30 Uhr: Güstrower SC II – FC Förderkader René Schneider II (Fischerweg), 11 Uhr: Güstrower SC – FC Förderkader Rene Schneider (Fischerweg)

F-Junioren, Sonnabend 9 Uhr: Laager SV – SV Teterow, 9.30 Uhr: FC Hansa Rostock U8 – Güstrower SC II, Sonntag 11 Uhr: Bambini FA – Güstrower SC



Fußball-Kreisklasse

E-Junioren, Sonnabend 9 Uhr: Laager SV – Gnoiener SV, 10 Uhr: Bölkower SV – LSG Lüssow, SG Krakow am See/Lohmen – SG Bützow/Rühn II, Sonntag 9 Uhr: SV Teterow II – SG Groß Wokern/Lalendorf, 12.15 Uhr: Güstrower SC III – Schwaaner Eintracht (Fischerweg)

F-Junioren, Sonnabend 9 Uhr: SG Parkentin/Bargeshagen II – Bölkower SV, Sonntag 10 Uhr: SG Groß Wokern/Lalendorf – SG Jördenstorf/Thürkow



Fußball-Freizeitliga

Am 21. Spieltag kommt es heute um 19 Uhr zu folgenden Duellen: Werle-Kassow – Traktor Tarnow, LSV Traktor Wahrstorf – Wiendorfer SV, FreizeitKicker Kuhs – Bölkower SV Freizeit, KSV Zepelin – Schwaaner SV, Güstrower SC – Schwaaner Eintracht, Freizeit Kickerz Barlachstadt Güstrow – Groß Schwiesow



Badminton

Am Sonnabend und Sonntag findet in der Sport- und Kongresshalle Güstrow die 8. Auflage des Güstrower Badmintonpokals statt. Die knapp 150 Teilnehmer in den Doppeldisziplinen spielen in vier Leistungsklassen die Sieger aus. Auch der heimische Güstrower SC schickt einige aussichtsreiche Akteure um die Podestplätze ins Rennen.