Handball : GHV träumt vom Double

Güstrower Handball-Männer treffen am Sonntag, 13.30 Uhr, im Pokal-Halbfinale auf den Stralsunder HV II

von Robert Grabowski

05. April 2019, 05:00 Uhr

In der Sport- und Kongresshalle ist der Handball los: Am Sonnabend und Sonntag lädt der Handballverband Mecklenburg-Vorpommern (HVMV) zum „Tag des Jugendhandballs“ und zum „Final-Four“, dem Pokalwettbewerb der Männer und Frauen. Dabei hat die Barlachstadt selbst noch ein heißen Eisen im Feuer. Die Männer des Güstrower HV bestreiten am Sonntag um 13.30 Uhr ihr Halbfinale gegen den Stralsunder HV II. Der frisch gebackene Landesmeister visiert dabei natürlich den Finaleinzug an (18 Uhr), doch die Halbfinal-Aufgabe hat es erst einmal in sich. Bei den Stralsundern ist damit zu rechnen, dass sie sich mit Spielern aus der ersten Mannschaft (Ostsee-Spree-Liga) verstärken und somit nicht mit der Liga-Mannschaft zu vergleichen sind. „Es wird kein Selbstläufer. Wenn die Halle voll wird, also mit der Unterstützung unserer Zuschauer und Fans, haben wir vielleicht auch eine Chance gegen den Stralsunder HV“, sagt Thomas Schweder, ehrenamtlicher Geschäftsführer des Güstrower HV. Auf den Verein selbst wartete im Vorfeld eine Menge Organisationsarbeit, die aber dank des Zusammenwirkens der GHV-Mitglieder und der Stadt sehr gut funktionierte. Jetzt soll es auch sportlich noch klappen. „Wir träumen natürlich vom Double. Mein Wunschfinale wäre Güstrower HV gegen die TSG Wismar, also Erster gegen Zweiter der aktuellen Meisterschaft“, blickt Thomas Schweder voraus. Das mögliche Endspiel würde um 18 Uhr steigen.