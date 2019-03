Handball : GHV kann auch ohne Glanz siegen

Handball-MV-Liga: Güstrower Männer schlagen den HSV Grimmen 31:27

von svz.de

11. März 2019, 05:00 Uhr

Ein Handballspiel mit vier Toren Vorsprung zu gewinnen, ist zwar vom Güstrower HV in dieser Saison keine Glanzleistung, aber auch nur dem geschuldet, weil der MV-Liga-Spitzenreiter gegen den HSV Grimmen zwischenzeitlich schon mit neun Toren führte und den Gegner zum Schluss etwas mehr gewähren ließ (31:27).

Den ersten Durchgang eröffneten die Gastgeber mit einem Treffer zu ihrem Gunsten. Grimmen legte postwendend nach. In den Reihen der Heimsieben zeichneten sich Unstimmigkeiten ab, die den Gästen nahezu in der gesamten ersten Halbzeit immer wieder in die Karten spielte. Von den Rängen sah das Publikum nicht den üblichen konzentrierten Ablauf, es wirkte eher mühsam. Daher gelang es den Grimmener Schützlingen von Trainer Kibscholl bereits beim 3:4 erstmals mit einem Treffer in Führung zu gehen. Bei den Güstrowern zeigten sich Probleme im Abwehrverbund. Immer wieder hatten die Hausherren das Nachsehen, konnten aber jeden Rückstand ausgleichen. Das Angriffsverhalten war ebenfalls nicht optimal. Erst beim 11:10 übernahm der GHV das Zepter und gab diese Position bis zur Pause nicht mehr aus der Hand. Mit 13:12 verabschiedeten sich beide Teams in die Kabinen.

Durchgang zwei startete auf Seiten der GHV-Männer um Spielertrainer Oliver Mayer viel frischer und aufgeweckter. Zwei positiv abgeschlossene Angriffe und in der Abwehr konzentriert, spielten sie nun in dem bekannten Muster. Mit drei Toren Abstand hielten sie Grimmen auf Distanz. In der 40. Minute erhöhten die Hausherren weiter den Druck und zogen über die erste und zweite Welle Tor um Tor davon. Beim 30:21, fünf Minuten vor Spielende, war für die Gäste klar, dass aus der Barlachstadt kein Punkt mitzunehmen ist. Die Heimsieben wechselte nun wieder munter durch. Der Sieg geriet dabei nicht in Gefahr, aber die Gäste betrieben noch etwas Ergebniskosmetik, so dass am Ende ein 31:27 zu Buche stand.

Am kommenden Sonnabend, 19 Uhr, tritt der Güstrower HV zum Topspiel beim Tabellendritten SV Warnemünde an.

Güstrower HV: Lukas Severin, Oliver Mayer, Peter Ritzrau, Sebastian von Weiss (3), Dorian Froriep (2), Dominic Frahm (1), Clemens Golatowski (1), Paul Golatowski (2), Thomas Kahl (2), Tom Golatowski, Till Mallach (4), Tim Dethloff (11), Johannes Karl, Jonas Christ (5)