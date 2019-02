Handball : GHV holt weitere Punkte

MV-Liga: Güstrower Handball-Männer gewinnen beim Ribnitzer HV mit 30:22 (16:13)

von svz.de

04. Februar 2019, 05:00 Uhr

In der Handball-MV-Liga meisterte Spitzenreiter Güstrower HV seine Auswärtsaufgabe beim Ribnitzer HV mit Bravour und setzte sich deutlich mit 30:22 (16:13) durch.

Durchgang eins startete mit einem Treffer des „RHV-Toptorschützen“ Michael Jacobsen und einem sofortigen Ausgleich durch die Gäste. Da die Abwehrformation der Güstrower noch nicht so kompakt stand, gelang es den Gastgebern, sich bis zur siebenten Minute mit 5:3 in Front zu bringen. Also ermahnten sich die Güstrower und zurrten das Bollwerk gegen den RHV-Angriff fester zusammen. Im eigenen Angriff dagegen disziplinierten sich die Barlachstädter und konnten bereits in der neunten Minute den Ausgleich herstellen. Beim 6:7 eroberten die Gäste erstmals die Führung und bauten diese bis zur Halbzeit leicht aus. Mit 13:16 verabschiedeten sich beide Mannschaften in die Pause.

Den deutlich besseren Start in Durchgang zwei erwischten die Güstrower. Der Heim-Sieben gelang in sieben Minuten kein Treffer, die Barlachstädter konnten sich hingegen auf 13:19 absetzen. Dieser Umstand lähmte den Spielfluss der Gastgeber. Die RHV-Männer ergaben sich förmlich ihrem Schicksal. Kein Aufbäumen, keine Ideen, um den Lauf der Gäste zu unterbinden. Bis zur 45. Minute lag der GHV mit 14:23 sehr gut im Soll. Vereinzelt konnten einige Bälle die GHV-Reihen durchdringen. Zehn Minuten vor Spielende begann bei den Barlachstädtern das große Wechseln, um allen GHV-Akteuren Spielanteile zu ermöglichen. Dabei geriet das Ergebnis nie in Gefahr. Nach gespielten 60 Minuten beim 22:30 wurden zwei weitere Punkte in den GHV-Koffer gepackt. Mit 29:1-Zählern sitzt aber auch weiterhin die TSG Wismar dem GHV im Nacken (27:3-Punkte), der also nie nachlassen darf.

Güstrower HV: Thomas Haase, Oliver Mayer, Peter Ritzrau, Johannes Proba, Sebastian von Weiss, Dorian Froriep (1), Clemens Golatowski (2), Pascal Burke (2), Till Mallach (6), Tim Dethloff (11), Moritz Langer (1), Johannes Karl, Alex Wirt (7)