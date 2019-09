Reiten : Favoriten setzen sich durch

Reiten: Philipp Makowei aus Gadebusch gewann den Großen Preis in Güstrow

von svz.de

03. September 2019, 05:00 Uhr

Das Dressur- und Springturnier am Sonnenplatz in Güstrow verlief bei hochsommerlichen Temperaturen ausgesprochen harmonisch und vereinte geradezu ideal Basis- und Spitzensport mit hohen Starterzahlen. 41 Reiter-Pferd-Paare gingen zum Beispiel zum Abschluss des dreitägigen Turniers im Großen Zwei-Sterne M-Preis an den Start, zwölf erreichten das Stechen. Expertenprognosen gingen von einem Sieg für Philipp Makowei (Gadebusch) oder Nachwuchsreiter Christoph Maack (Kirch-Mummendorf) aus. Sie sollten Recht bekommen. Als zweiter Starter legte der 20-jährige Christoph Maack mit Van Helsing’s Girl auf einer extrem schwierigen und sehr gefährlichen Abkürzung mit 44,01 Sekunden bei fehlerfreiem Ritt eine Zeit vor, die kaum zu toppen schien. Doch da war wenige Tage vor seinem 29. Geburtstag als fünfter Starter noch Philipp Makowei mit seiner erfahrenen 16-jährigen Stute Balouna Windana. Er versuchte erst gar nicht, extrem kurz zu reiten, dafür aber rasant und gefährlich schnell. Alles ging gut und mit 39,96 Sekunden nahm er dem führenden Christoph Maack, der Zweiter wurde, noch unglaubliche vier Sekunden ab.

Ramona Schilloks als Turnierleiterin hielt sich sportlich sehr zurück. „Die eigenen Starts waren mir nicht so wichtig. Vielmehr freue ich mich, dass alle anwesenden Vereinsmitglieder, ob groß oder klein, mitgezogen haben, und dadurch mithalfen, das wir ein sehr harmonisches Turnier hatten, das Lob von allen Seiten erhielt“, sagte Ramona Schilloks.

L-Siege gingen in Güstrow an Florian Villwock auf Lucatoni, Paulin Gramenz auf Greta und Christoph Amelong-Heiden (Alt-Sammit) auf Barcelona. Zweifache A-Siegerin wurde in Güstrow Gina Hanauer (Alt-Sammit) auf Tiffy. Im Zwei-Phasen A war der 66-jährige Senior Hennig Osterloh (Laage) mit Cesana der Konkurrenz als Sieger überlegen.



Dressur





Für Dressurreiter Ronald Lüders war das Turnier in Güstrow ein Heimspiel. Er ging als klarer Favorit in den beiden M-Dressuren an den Start und enttäuschte nicht. Mit Wertnote 7,6 gewann er die Aufgabe M3 auf Fantasie vor Henriette-Lilli Scheibler (Poppendorf) auf Rosecco (7,4) und Vize-Landesmeisterin Libuse Mencke (Ganschow) auf dem erst 6-jährigen Donauschall (7,2). 7,8 hieß die Siegerwertnote in der Aufgabe M4 für Lüders mit der 7-jährigen Stute Fantasie. Eine Steigerung gab es für Kati Spierling (Mesekenhagen), die mit Rio Negro nach einem 4. Platz in der M3 nun mit Wertnote 7,6 Zweite wurde. Die 17-jährige Henriette-Lilli Scheibler wechselte auf Rosecco (wiederum 7,4) diesmal gemeinsam mit Ronald Lüders und sein zweites Pferd Finest Dream, auf den 3. Platz.

Am Sonntagvormittag gab es zwei L-Dressuren von denen die Prüfung auf Trense ebenfalls in Güstrow blieb und an Kim Hoppe auf Royal Mercure ging, die von Ronald Lüders trainiert wird. Die Kandarenaufgabe sicherte sich Lüders, der auch die Reitpferdeprüfung mit Wertnote 8,3 auf Feengold gewann, jedoch selbst mit großem Vorsprung (7,3) auf Sancisco’s Dawina D, vor Wiebke Elsner (Laage) auf Rubinio (6,7). Einen Güstrower Sieg gab es auch in der Eignungsprüfung durch Hannah Gebauer auf dem Pony Avajo (8,3).