Leichtathletik : Erfolgreicher Start in die Saison

Landeshallenmeisterschaften in Neubrandenburg: Ergebnisse der Mühl Rosiner Leichtathleten können sich sehen lassen

von Robert Grabowski

05. Februar 2020, 05:00 Uhr

Mit der Landesmeisterschaft im Einzeln und Mehrkampf wurde offiziell die neue Leichtathletik-Saison eingeläutet. Im Neubrandenburger Jahnsportforum war auch der LAC Mühl Rosin vertreten. Von Landesmeistertitel über persönliche Bestleistungen bis zur disqualifizierten Staffel wurde von ihnen vieles geboten. So sicherte sich Florence Ramlow (Jahrgang 2007) über die 60 Meter mit 8,49 Sekunden den dritten Platz. Über die Hürden lief sie die 60m nicht wesentlich langsamer und holte mit 9,71 Sekunden den erhofften Titel. Auch im Weitsprung vorn dabei, sprang sie auf’s Podest (4,91 Meter/ 3. Platz).

Weiterhin in der W13 startete Anny Jasmin Steege über die 60 Meter. Im B-Finale verbesserte sie ihre Vorlaufzeit auf 9,04 Sekunden. Yepa Hudowenz sicherte sich ebenfalls einen Platz im B-Finale (8,94 Sekunden). Bei den Hürden reichte es nicht ganz mit 11,83 Sekunden.

In der W12 erkämpften sich Nele Blohm (8,94 Sekunden), Nane Jill Goschin (8,95 Sek.) und Natalia Kuberka (9,08 Sek.) im Sprint Finalplätze. Nicht so zufrieden waren Nane und Natalia mit ihren Weitsprungergebnissen – mit 4,05 Meter verfehlten beide knapp den Endkampf. Im Hochsprung überzeugte Nele mit 1,30 Meter (5.). Natalia Kuberka konnte sich im 800m-Lauf in neuer persönlicher Bestleistung (2:45,51 Minuten) die Silber-Medaille sichern. Bei den Jungs stieß Johannes Kunkel als jüngster Teilnehmer im 5. Versuch die Kugel auf 7,42 Meter und wurde Landesmeister der Altersklasse 12.

Pepe Syniawa (2008) wurde nach zwei Jahren Vorbereitung sein erster Stabhochsprungwettkampf gestrichen – wegen fehlender Gegner. So ging es mit Groll in die Weitsprungentscheidung (4,55 Meter/5.). Mit einem guten Hürdenlauf (10,89 Sekunden/ 3.) holte er sich den verdienten Podestplatz. Auch beim Hochsprung lief es ganz gut (1,30 Meter/6. Platz). Im Sprint verpasste er knapp den Finallauf (8,99 Sekunden). Tewes Schulz (2007) glänzte mit der Kugel (9,53m) und Platz drei. Leandra Kunkel nahm dieses Mal wieder die gewohnte 3-kg-Kugel und erreichte 10,08 Meter (5.), beim Weitsprung: 4,58 Meter. Der einzige Stabhochspringer des LAC Mühl Rosin, Valentin Ehlert (2004), setzte sich gegen seinen Mitstreiter aus Neubrandenburg durch und holte sich einen weiteren Landesmeistertitel mit 3,00 Meter (persönliche Bestleistung).



Staffel disqualifiziert





Felix Meyer in der MJ U18 und Florian Meyer bei den Männern starteten neben dem 60m-Sprint (7,76s/ 7,55s) und dem 200m-Lauf (24,79s/24,63s), mit Christian Sieg und Jan Kawelke, auch in der Männerstaffel. Nicht viele der Anwesenden haben so ein spannendes Rennen erwartet, in dem die LAC-Staffel sogar mehr als 200 Meter die Führung übernahm. Am Ende wurden beide Mannschaften disqualifiziert, wobei unter fragwürdigen Umständen die Rostocker später doch zu ihrem Titel kamen.

Der Mehrkampftag begann mit einem Kracher. Die gemischte Staffel 6x100m mit Johannes Kunkel, Emma Groth, Max Adrian Jager, Moja Samile Hudowenz, Simon Stief und Carla Behrens gewann nicht nur den 2. Platz mit ihrem Lauf und den fast perfekten Wechseln (88,17sec). Sie übertrafen damit auch den seit 2012 bestehenden Vereinsrekord.

Der jüngste LAC-Starter, Richard Groth (2011), setzte seine ersten Marken im Dreikampf. Dazu gehören 50m (8,92 Sekunden), Weitsprung (3,22 Meter) und 800 Meter (3:09,10 Minuten).

Ab der Altersklasse 10 ist im Vierkampf zusätzlich der Hochsprung mit dabei. So konnte sich Max Adrian Jager gegen 32 Teilnehmer einen hervorragenden dritten Platz sichern (50 Meter: 8,2s/Weit: 3,76m/Hoch: 1,15m/ 800 Meter: 2:51,07min). Tom Gerotzky hatte Pech im Hochsprung, aber verzog keine Miene und brachte weiterhin gute Ergebnisse (8,2s/ 3,43m/ 3:02,67min).

In der Altersklasse M11 traten 39 Teilnehmer in das Hallenrund: Johannes Kunkel (7,84s/3,66m/1,15m/ 3:03,37min) und Simon Stief (7,51s/ 4,23m/ 1,30m/ 3:00,83min) mittendrin. Simon erkämpfte sich, auch durch die beste Sprintzeit, in seiner Altersklasse mit 1526 Punkten den dritten Platz. Emma Groth (8,2s/3,31m/ 1,15m/ 3:32,16) und Hannah Koß (8,56s/ 3,44m/ 1,05m/ 3:18,99) starteten in der W10. Viele Wettkämpfer hatten Probleme mit der trockenen Luft in der Halle, besonders bei den 800m-Läufen, so auch Emma, die mit 1270 Punkten einen guten 7. Platz belegte. Auch in der W11 klagte Moja Samile Hudowenz (7,83s/ 4,03m/ 1,15m/ 3:05min) über einen trockenen Hals bei den 800m. Mit 1489 Punkten sicherte sie sich Platz acht.