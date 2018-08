Doppelpack von Norman Müller

Fußball-Landesliga Ost, 2. Spieltag: Laager Abwehrspieler rettet seinem Team beim SV Hafen Rostock einen Punkt (2:2)

von svz.de

27. August 2018, 05:00 Uhr

Am zweiten Spieltag der Fußball-Landesliga Ost gab es im Aufsteiger.Duell zwischen dem SV Hafen Rostock und dem Laager SV keinen Sieger (2:2). Beide Mannschaften hatten sich den Punkt nach einer kurzweiligen Partie redlich verdient und es war auch vom Spielverlauf her so in Ordnung.

Aus Laager Sicht begann die Begegnung alles andere als optimal, da sich der zu Zeit schwer zu ersetzende Christian Klein schon in der Anfangsphase verletzte und er der Mannschaft in der Offensive sichtlich fehlte. Trotzdem hatten die Laager in der ersten Viertelstunde zwei gute Möglichkeiten für den Führungstreffer, aber beide Chancen vereitelte der gute Torwart auf Seiten der Rostocker. Warum nach der ersten Viertelstunde mit einmal fast alle Laager aus dem Tritt kamen und die Rostocker fortan mehr vom Spiel hatten, war schnell ersichtlich. Laufbereitschaft und die dazugehörige Aufteilung mit vielen kleinen unnötigen Fehlern machten es der jungen Rostocker Truppe zu leicht und folgerichtig fiel das 0:1 aus Laager Sicht. In dieser Phase hatten die Gäste dann doch etwas Glück, keinen weiteren Treffer kassiert zu haben und es ging mit dem 0:1 in die Pause.

In der zweiten Hälfte agierten die Laager mit einer viel besseren Körpersprache und erzielten dann auch den verdienten Ausgleichstreffer. Norman Müller erzielte sehenswert per Freistoß das Tor und dies aus 20 Metern in der 59.Minute. Nun wurde die Partie besser und natürlich auch spannender und beide Mannschaften spielten auf Sieg. In der 70. Minute folgte die abermalige Führung für die Rostocker. Der Laager Torschütze agierte im Strafraum viel zu nachlässig und foulte ungestüm, so dass der sehr gut leitende Schiedsrichter auf Strafstoß entschied und diese Gelegenheit nutzten die Rostocker konsequent. Da aber die Körpersprache der Laager eine andere war, hatten sie danach mehr vom Spiel. Nach Foulspiel abermals kurz vor dem Strafraum erzielte Norman Müller wieder per Freistoß das 2:2 in der 79. Minute. Bis zum Schlusspfiff hatten beide Mannschaften noch eine Chance zum Siegtreffer, aber es blieb dann schlussendlich beim gerechten Unentschieden.

Laager SV: Christof Steinberg, Christian Klein (7. Christopher Bartusch), Norman Müller (83. Rico Wöstenberg), Robert Hinz (72. Axel Bremer), Willi Habel, Denny Ahrens, Tommy Schwarz, Ronny Klein, Matthias Schmechel, Tommy Schwester, Tommy Renzsch