Das „weiße Ballett“ trumpft auf

Älterer Jahrgang der Güstrower C-Junioren gewinnt den stark besetzten 7. RB-Cup in der Sport- und Kongresshalle

von svz.de

19. Dezember 2019, 05:00 Uhr

In der Winterpause ist es beim Güstrower Sportclub (GSC) schon Tradition, attraktive Hallenturniere durchzuführen. Bei den C1-Junioren wurden zum Beispiel beim 7. RB-Cup Mannschaften aus Berlin, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern begrüßt. Zwei Teams aus dem Land Brandenburg mussten kurzfristig absagen. Dafür sprangen der FSV Rühn und die SG 03 Ludwigslust/Grabow ein. So war das Starterfeld mit zehn Teams rund. Der Gastgeber spielte mit zwei Mannschaften, wovon sich eine am Ende besonders in den Vordergrund spielte.

Das GSC-Team in weiß startete mit einem klaren 6:0 gegen die SG 03 Ludwigslust/Grabow in das Turnier. Gegen den FC Anker Wismar tat sich die Mannschaft schwerfälliger und erkämpfte sich einen 4:2-Sieg. Gegen den Tabellenführer der Landesliga Ost, dem Malchower SV, blieb es bis zum Schluss spannend. Mit einem knappen 3:2-Erfolg sicherte sich der GSC bereits das Weiterkommen in die Finalrunde. Im letzten Gruppenspiel traf das Team auf den ebenfalls ungeschlagenen Gast vom JFV Hanse Lübeck. Hier hatte der GSC deutlich mit einem 0:4 das Nachsehen.

Das Güstrower Team in gelb kam in der Vorrunde nur phasenweise in das Turnier. Am Ende standen null Punkte auf dem Konto. Es verlor gegen Blau-Weiß Baabe mit 1:3, Tasmania Berlin 1:2, FSV Rühn 1:5 und 0:5 gegen JFV Grönau Phönix Eichholz. In dieser Staffel ging um den Einzug in die Finalrunde recht eng zu. Mit je neun Punkten erreichten aus Baabe und Grönau die Endrunde.

Die Plätze 5 bis 10 wurden in einer neuen separaten Runde im Modus jeder gegen jeden ausgespielt. Das Team gelb des GSC steigerte sich in dieser Runde und schaffte einen Sieg gegen den FC Anker Wismar 6:3 und ein Unentschieden gegen die SG 03 Ludwigslust (4:4). Gegen Tasmania Berlin, den Malchower SV und den FSV Rühn blieb der GSC erfolglos. So erreichte das Team einen 9. Turnierplatz und konnte mit einer phasenweise ansprechenden Turnierleistung überzeugen. Dieses Team war überwiegend mit Spielern des jüngeren Jahrgangs gespickt.

In der Finalrunde ging es rasanter zur Sache. JFV Grönau setzte sich im ersten Spiel gegen Baabe mit 2:0 durch. Das GSC-Team in weiß musste wieder gegen die Gäste aus Lübeck ran. Die letzte Niederlage schmerzte recht deutlich, so dass der GSC wie verwandelt in die Begegnung startete. Er ließ die Lübecker kam zur Entfaltung kommen, zeigte bis dato die beste Turnierleistung und ging als verdienter Sieger (4:1) vom Parkett. Im Länderderby JFV Grönau gegen JFV Lübeck schenkten sich beide Teams nichts. Im einen guten Spiel setzte sich am Ende Grönau mit 3:2 knapp durch und verbuchte bereits zwei Siege. Im zweiten Spiel des GSC ging es gegen den „Angstgegner“ aus Baabe. Die Güstrower kamen nicht gut in dieses Spiel und leistete sich viele Unkonzentriertheiten, insbesondere im Abschluss. Der Gast aus Baabe spielte souverän die Begegnung runter und gewann nicht unverdient mit 3:2. Mit einem Unentschieden gegen Lübeck hatte Baabe bereits den dritten Platz sicher. Der GSC hatte nur mit einem Sieg gegen Grönau die Chance auf den Turniersieg. Vom Anpfiff weg wirkte der GSC konzentriert. Er ließ den Ball und Gegner gut laufen. Auch im Torabschluss unterliefen keine Fehler, so dass der Gastgeber mit 4:1 das Spiel für sich entschied und mit dem besseren Torverhältnis den Turniersieg einfuhr.

Endstand

1. GSC Team weiß

2. JFV Grönau Phönix Eicholz

3. SV Blau-Weiß 50 Baabe

4. JFV Hanse Lübeck

5. Malchower SV 90

6. SV Tasmania Berlin u14

7. FSV Rühn

8. FC Anker Wismar

9. GSC Team gelb

10. SG 03 Ludwigslust /Grabow





Güstrower SC weiß:

Frederik Köpp, Johann Gerstenberger, Tjalf Schmidt, Franz Hagemoser, Julius Totzek, Robin Vetter, Mathis Bradatsch, Maximilian Klein, Karl-Ove Dauber

Güstrower SC gelb:

Johann Frick, Tristan Mischke, Richard Rädke, Marvin Peschel, Moritz Gerotzki, Louis Dräger, Moritz Schenkluhn, Eric Lingies, Erik Mokosch