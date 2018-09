Leichtathletik : „Braunis“ die besten Zehnkämpfer

Familienwettkampf des LAC Mühl Rosin im Güstrower Niklotstadion lockte zwölf Teams

06. September 2018, 05:00 Uhr

Der Familien-Zehnkampf des LAC Mühl-Rosin im Güstrower Niklotstadion ist schon zur Tradition geworden und lockte in diesem Jahr zwölf Teams an die Güstrower Sportstätte. Cheforganisator Jan Kawelke hatte die Fäden in der Hand und schickte Mannschaften in der Königsdisziplin der Leichtathletik ins Rennen um die begehrten Pokale. Hochsommerliche Temperaturen verlangten den Startern über die Wettkampfzeit von knapp fünf Stunden dabei alles ab. Das Team „Uschis Crew“ aus Röbel hatte die weiteste Anreise. Opa Bernd, Papa Sven und Töchterchen Yumna Mae erkämpften bravourös 1396 Punkte und belegten den Ehrenplatz. Der Sieg ging in diesem Jahr an die „Braunis“, die in der Besetzung Tewes, Marius und Niklas Schulz sowie Greta Blaudzun insgesamt 4696 Punkte erkämpften. Zweiter wurden die „Seahawks“ aus Ribnitz-Damgarten. Papa Frank Bochert sammelte mit Ehefrau Anke und Sohn Dominik insgesamt 4596 Punkte. Den dritten Platz belegte die Familie Hudowenz. Papa Ralph, die Töchter Smilla Bele, Moja Samile und Yepa Tamani verstärkten sich mit Freund Niklas Köster aus Gutow und gingen mit starken 3988 Punkten durchs Ziel.

Beim Familienzehnkampf muss jeder Einzelstarter mindestens zwei Disziplinen absolvieren, um gewertet werden zu können. In den Wurf- und Sprungdisziplinen hat man zwölf Minuten Zeit, um die größte Weite beziehungsweise Höhe zu erreichen. Der Hürdenlauf wird altersgerecht auf vier Wettkampfbahnen ausgeführt und man kann selbst entscheiden, welche Hürdenhöhe man nutzt, um die 110m Stecke unfallfrei zu überstehen. Glücklicherweise gab es keine Verletzungen, was auf die gute Wettkampfvorbereitung aller Teams zurückzuführen ist.

Wer Interesse hat, am Familienzehnkampf im September 2019 teilzunehmen, kann sich per Mail unter JanKawelke@web.de anmelden.