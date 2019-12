Plauer SV Handball : Volles Programm in der Sporthalle Am Klüschenberg

von svz.de

05. Dezember 2019, 00:00 Uhr

Das Wochenende steht auf dem Klüschenberg voll und ganz im Zeichen des Handballsports. Morgen sind ab 9 Uhr sechs Punktspiele angesetzt, am Sonntag ab 9.30 Uhr gehen die Mädchen und Jungen der F-Jugend zum lange erwarteten Heimturnier auf die Platte.

Zu einem der Top-Spiele am Wochenende gehört ohne Zweifel das der C-Jugend-Jungs in der MV-Liga gegen die Mecklenburger Stiere II. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen ist die Heimbilanz der Plauer recht ordentlich, soll aber trotz der Außenseiterrolle morgen ab 14 Uhr aufgebessert werden. Das Duell der Plauer A-Jugend-Jungs (3. Platz) in der MV-Liga gegen den Zweiten Güstrower HV (Anpfiff: 15 Uhr) ist für das Trainergespann Möller/Reu ein Schlüsselspiel. Es geht um wichtige Punkte für die Play-Offs, und die 17:22-Hinspielniederlage soll wettgemacht werden.

Am Ende eines langen Handballtages erwarten die Verbandsliga-Männer den VfL Blau Weiß Neukloster. Tabellarisch scheint diese Partie eine klare Angelegenheit. Die Plauer BlackBulls sind als Dritter gegen den Vorletzten Favorit. Doch schon beim knappen Auswärtssieg in Neukloster (20:19) haben die Routiniers vom VfL bewiesen, dass sie immer für eine Überraschung gut sind. Anpfiff ist wie immer um 18 Uhr.

Am Sonntag haben die Plauer „Bullis“ ihren großen Heimauftritt und wollen ein guter Gastgeber sein. So dürfen sich die Gäste Mecklenburger Stiere I und II, TSV Bützow und ESV Schwerin auf einen leckeren Kuchenbasar freuen. In zwei der acht Turnierspiele duellieren sich die Plauer Kinder mit den Stieren (10.30 und 12 Uhr) und wollen ihr gewachsenes Leistungsvermögen unter Beweis stellen.

Sonnabend, Klüschenberghalle

9 Uhr: D-Jungen, Plauer SV - ESV Schwerin

10.30 Uhr: B-Jungen, Plauer SV - TSV Bützow II

12.15 Uhr: C-Mädchen, Plauer SV - TSG Wismar 2

14 Uhr: C-Jungen, Plauer SV - Mecklenburger Stiere II

15.50 Uhr: A-Jungen, Plauer SV - Güstrower HV

18 Uhr: Männer, Plauer SV - Vfl BW Neukloster

Sonntag, 9.30 Uhr: F-Jugend-Turnier