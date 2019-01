Handball Verbandsliga West : Überzeugende Angriffsleistung

Plauer Männer gewinnen Nachholspiel gegen den SV Crivitz ungefährdet mit 37:24 (13:9)

von Onlineredaktion SVZ

09. Januar 2019, 23:23 Uhr

Nach zuletzt wenig überzeugenden Leistungen waren die Seestädter beim Nachholspiel gegen den SV Crivitz auf Wiedergutmachung aus und setzten mit dem 37:24-Erfolg ein klares Zeichen. Auch wenn auf Stammkräfte wie Humboldt und Starke verzichtet werden musste und darüber hinaus auch Jacob Grabow und Jeremias Waack nicht zur Verfügung standen, zeigten die PSV-Männer ihr Leistungsvermögen vor allem in der Chancenverwertung. Möser-Rieck, der mittlerweile nur noch für die Alten Herren aufläuft, gab sein Comeback in der ersten Männermannschaft.

Der Start in die Partie gelang optimal, sodass viele technische Fehler des Gegners genutzt werden konnten, um zu schnellen Torerfolgen über die Außen zu gelangen. Im Angriff wurde der Ball besonders über die rechte Angriffsseite gut durchspielt und Günther (13 Treffer) bestach an diesem Tag mit einer Top-Leistung und netzte die Bälle reihenweise ein. Nach dem 9:2 gab es einen Bruch im Plauer Angriffsspiel und die Gäste verkürzten bis zur Halbzeitpause auf 13:9. Die Pausenansprache fruchtete und der PSV stellte gleich nach Wiederanpfiff den alten Vorsprung her. Insgesamt zeigte die Mannschaft eine sehr starke Angriffsleistung in der gesamten zweiten Hälfte. Nicht nur über die rechte Seite, auch über den Rückraum und über den Kreis wurde der Ball sauber und konsequent ins Tor gebracht. Über die Spielstände 16:10, 20:11 und 24:13 wurde das Spiel frühzeitig entschieden. Der deutliche Spielstand führte womöglich dazu, dass in der Abwehr nicht mehr ganz so beherzt agiert wurde. Abpraller gelangten wieder zum Gegner und immer wieder taten sich Lücken in den Abwehrreihen auf. Da der Plauer Angriff jedoch weiterhin flüssig lief, blieb der Abstand erhalten. Am Ende stand ein überzeugender 37:24-Erfolg auf der Anzeigetafel, welcher der höchste der Saison ist.