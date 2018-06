Kegelclub Goldberg : Trophäe zurückerobert

KC Goldberg gewinnt 14. Auflage des Mildenitz-Pokal-Turnier

von Onlineredaktion SVZ

27. Juni 2018, 23:39 Uhr

Die 14. Auflage des Mildenitz-Pokal-Turniers der Abteilung Kegeln des TSV Goldberg gewann die erste Männermannschaft des Gastgebers. Nachdem im Vorjahr die SG Lübow/Neukloster den Pokal nach Nordwestmecklenburg entführen konnte, blieb dieser jetzt in der Mildenitz-Stadt. Zu Gast waren zwei Teams vom TSV Bützow (Verbandsliga Senioren) und der SSV Einheit Teterow (Verbandsliga Herren). Die Bützower begannen mit Routinier Reinhard Keil (868 Holz) sehr stark. Aber Goldbergs „Jungspund“ Tse-I Wu (863) wusste darauf eine gute Antwort. Für den Paukenschlag des Turniers sorgte im zweiten Durchgang Rex Grützmacher, der mit 890 Holz (+50) das Tagesbestholz ablieferte. Mit guten 3438 Holz wurde der Wanderpokal von den Goldbergern zurückerobert. Die zweite Goldberger Mannschaft schlug sich sehr wacker. Hier ragte der seit Wochen in guter Form spielende René Allenstein mit sehr guten 871 Holz heraus. Bester Teterower Spieler war Maurice Schreiber mit 866 Holz. Dass der Spaß und die Lockerheit bei diesem Vorbereitungsspiel nicht zu kurz kamen, zeigt die Tatsache, dass die so genannte „Wurstbahn“ (Bahn 2 Linksaufsatz) bei allen wieder großen Anklang fand. Am 7. Juli folgen die Goldberger einer Einladung zum Warnow-Pokalturnier des TSV Bützow.