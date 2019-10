Lübzer Sportverein : Trainingsfleiß wurde belohnt

Lübzer Leichtathleten beenden mit Crosslauf ihre Freiluftsaison / bei 19. Moormeile sechs erste Plätze eingeheimst

von Onlineredaktion pett

23. Oktober 2019, 00:00 Uhr

Die Lübzer Leichtathleten beendeten mit einem Crosslauf ihre Freiluftsaison. Ein großer Marathonläufer gab am Samstag den Startschuss für die 282 Teilnehmer der 19. Moormeile in Bad Wilsnack in Brandenburg: Waldemar Cierpinski, Doppel-Olympiasieger im Marathon 1976 und 1980.

Unter den Teilnehmern befanden sich auch 31 Leichtathleten der Trainingsgruppe des Lübzer Sportvereins. Sie maßen sich mit anderen Sportlern jeden Alters auf den Laufstrecken von 3 km, 7,8 km und 12,4 km. Wie im vergangenen Jahr gingen sie erfolgreich aus ihren Wettkämpfen hervor und wurden für ihren Trainingsfleiß belohnt.

Erste Plätze in ihren Altersklassen holten auf der 3-km-Strecke Elli Göers (U10), über die 7,8 km Mia Rathmann (U 10), Leni Rathmann (U12), Benedikt Zwibel (U14) und Luisa Schwaß (U 14) sowie der 11-jährige Maarten Voss, der mit einer Zeit von 41:02 Minuten als Schnellster Lübzer das Ziel erreichte. Die 12,4 km gewannen Sari Kampf (U12), Linda Wallstabe (U14) und als jüngster Teilnehmer auf dieser langen und anspruchsvollen Etappe der 7-jährige Tim Wallstabe in einer Zeit von einer Stunde und 29 Minuten. Auch die Trainer und einige Eltern ließen es sich nicht nehmen, die Crossstrecken zu bewältigen. Auch sie fuhren mit Medaillen und Urkunden nach Hause.

Für die Lübzer Leichtathleten war der Wettkampf in der Kurstadt der letzte Höhepunkt in dieser Freiluftsaison.

Noch ein kleine Rückblick sei gestattet. Vor wenigen Wochen bestritten einige Athleten an zwei Tagen den 27. Jedermann-Zehnkampf in Schwerin im Stadion Am Lambrechtsgrund. Unter anderem standen die Disziplinen Diskus, Hürden, Speer, Stabhochsprung und 400m-Lauf im Programm. In dieser Königsdisziplin der Leichtathleten gewannen in der Altersklasse 14 An Nicole Vu. Dominic Hein wurde Zweiter und Luisa Schwaß sowie Josef Freiheit errangen dritte Plätze. Der 18jährige Ben Schröder landete im Feld der 160 Teilnehmer auf einem großartigen 20. Platz mit 3326 Punkten. Die unter 10jährigen Teilnehmer Tim Wallstabe, Pia Zschimmer, Tjorben Pingel holten sich im Achtkampf die ersten Plätze. Mia und Leni Rathmann, Charlotte Freiheit sowie Tamo Behning erkämpften zweite Plätze und Sari Kampf den dritten Rang. Der Lübzer SV stellte beim Jedermann-Zehnkampf 2019 die meisten Athleten auf.

Nun ziehen sich die Lübzer Leichtathleten in die Turnhalle zurück und bereiten sich auf die Wettkampfereignisse im kommenden Jahr vor. Dazu werden der Dammer Eldelauf im April, Meetings des Kreis-Leichtathletik-Verbandes Parchim-Ludwigslust sowie der Jedermann-Zehnkampf in Schwerin und auch die Moormeile in Bad Wilsnack gehören.





Weitere Platzierungen der Lübzer bei der Moormeile:

3 km: Alena Schwaß (3.), Charlotte Freiheit (2.), Lydia Zwibel (5.), Maleen Maltzahn (6.)

7,8 km: Tamo Behning (2.), Josef Freiheit (2.), An Nicole Vu (2.), Pia Zschimmer (2.), Hedi Schröder (3.), Xavi Behning (3.) Georg Rautenberg (5.); 12,4 km: Sara Kampf (2.), Nina Wallstabe (2.)