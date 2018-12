Lübzer SV : Sportlich fit durch die Festtage

Beim Lübzer SV stehen über Weihnachten und Neujahr Fußball, Tischtennis, Volleyball und Gymnastik im Mitmach-Programm

05. Dezember 2018, 23:30 Uhr

Fußball, Tischtennis, Volleyball und Gymnastik stehen beim Lübzer SV vor dem Jahreswechsel wie in jedem Jahr auf dem Mitmach-Programm. Den Auftakt zwischen Weihnachten und Neujahr übernehmen traditionell die Fußballer am 26. Dezember. Ab 19 Uhr gehen die Kicker der Region in der Sporthalle in der Schützenstraße zum 13. Silvester-Cup an den Start. Wie die Turniere der Vorjahre gezeigt haben, ist in der Halle vieles möglich, sodass spannende Spiele vorprogrammiert sind.

Einen Tag später, am 27. Dezember, lädt der Lübzer SV in den Sporthallen in der Schützenstraße und am Eldenburg-Gymnasium zum 33. Silvester-Mix-Turnier im Volleyball ein. Ab 9 Uhr wird um Punkte, Sätze und Siege gekämpft. Da das Turnier für viele Volleyball-Freunde zu einem „Muss“ geworden ist, rechnen die Organisatoren mit großer Resonanz. Um pünktlich zu starten sind die Anmeldungen der Paare (z. Bsp. Mutter/Vater-Tochter/ Sohn, Freund/Freundin etc.) ab 8.15 Uhr in der Schützenstraße möglich. Dann werden je drei Paare zu einem Team zusammengelost.

Am 28. Dezember von 17 bis 20 Uhr lädt Conny Böse zum Gymnastik- und Fitness-Marathon in die Turnhalle am Vereinsheim ein. Das abwechslungsreiche Gymnastik-Repertoire ist nicht nur für Frauen eine Herausforderung. Mitmachen und ausprobieren ist ausdrücklich gewünscht.

Die Tischtennis-Sportler sind am gleichen Tag ab 18 Uhr gefragt. Die TT-Abteilung lädt unter der Leitung von Arnim van Haaren zum Einzelturnier ein. Mit maximal 24 Spielern bis Bezirksklasse-Niveau ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldungen sind bis zum 20. Dezember beim Lübzer SV, Telefon 038731 22567, über Kurt Löffler (Tel.: 0162/6914899) oder per E-Mail LSV.Luebz@t-online.de möglich. Kurz nach dem Jahreswechsel, am 2. Januar 2019, sind Fußballteams von Betrieben und Einrichtungen der Region aufgerufen, den Meister bei der 22. Stadtmeisterschaft auszuspielen. Anmeldungen sind über die Sport- und Begegnungsstätte des LSV ab sofort möglich.

Für diejenigen, die lieber individuellen Sport treiben, ist der Fitnessraum des Lübzer SV zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Gäste, die kein Mitglied im Verein sind, können Besucherkarten erwerben und sich sportlich betätigen. Am Heiligen Abend und am Silvestertag bleibt die Sport- und Begegnungsstätte geschlossen.

Ab 2. Januar 2019 steht das Team des Lübzer SV bei der Umsetzung der guten Vorsätze wieder zur Verfügung und informiert über die umfangreichen Sportangebote.