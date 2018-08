Fußball Landespokal, 1. Runde : Sonntag Pokalderby Lübz gegen Parchim

Beide Kontrahenten siegeshungrig / Gastgeber nutzt Tag zur Saisoneröffnung / Tauschbörse für Fußballschuhe

von Thomas Zenker

16. August 2018, 23:02 Uhr

Das Pokalwochenende nutzen die Fußballer des Lübzer SV für ihre Saisoneröffnung. Am Sonntag-Nachmittag erwartet die Vereinsmitglieder und Gäste der Höhepunkt des Tages. Um 15 Uhr wird von Schiedsrichter Erik Behrens (Güstrow) das Landespokal-Derby zwischen dem Lübzer SV und dem Sportclub Parchim angepfiffen.

Beide Mannschaften starteten vergangenes Wochenende mit Niederlagen in die Saison der Landesliga West und haben jeweils das Tagesziel, mit einem Sieg die zweite Pokalrunde zu erreichen. Gastgebertrainer Remo Sahm und sein Team wollen unbedingt gewinnen, um den verpatzten Saisonstart (2:4 gegen Cambs-Leezen) vergessen zu machen. Und sie haben gute Chancen, wenn man auf die Statistik schaut. Die letzten fünf Begegnungen gegen die Kreisstädter gewann der Lübzer SV. In der vergangenen Landesligasaison hieß es zu Hause 2:0 und in Parchim 2:1 für die Brauereistädter. Genau das wurmt natürlich die Parchimer um Trainer Andreas Nath und Jörn Münzel. Der Pokal bietet die beste Gelegenheit, diese Serie zu beenden. Das nächste Aufeinandertreffen beider Teams gibt es am 16. September beim Punktspiel im Parchimer Stadion am See.

Der Fußball-Sonntag beginnt schon um 10 Uhr auf dem Rudolf-Harbig-Sportplatz. Während die Kleinfeld-Kicker der F-, E- und D-Junioren ein Mix-Turnier ausspielen, sind die A-und B-Jugendlichen im Sand aktiv. Sie spielen um die vereinseigene Beachsoccer-Krone. Um 12 Uhr werden sich dann alle Teams herausputzen. Auf sie wartet nämlich der Fototermin. Neben den Mannschaftsbildern ist zudem ein Gruppenbild mithilfe einer Drohne geplant. Den ganzen Tag wird für das leibliche Wohl der hoffentlich zahlreichen Zuschauer gesorgt sein.

Etwas besonderes wird es am Rande des bunten Treibens geben, und zwar eine Tauschbörse für Fußballschuhe. „Wer also Bedarf hat oder wem seine gut erhaltenen Schuhe einfach zu klein geworden sind, hat hier die Möglichkeit, um Altes loszuwerden und Neues zu finden“, macht Vereinssportlehrer Thomas Müller neugierig.