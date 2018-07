Plauer SV Handball : Riesen Gaudi beim Beach Ball Open für Plauer Handball-Jugend

von svz.de

03. Juli 2018, 23:30 Uhr

Die Nachwuchshandballer des Plauer SV verlegten kurzer Hand die letzten Trainingseinheiten an den Strand von Quetzin. Das erwies sich als optimale Vorbereitung für die abschließenden Turniere. Alle Altersklassen von der E-Jugend bis zur A-Jugend nutzten die sommerlichen Temperaturen, um Fitness, Teamgeist, Beach- und Rasenhandball zu trainieren. Jetzt besuchten sechs Jugendteams das hervorragend organisierte Beachhandballturnier in Schwerin/Zippendorf. Ein herzlicher Dank gilt der Gaststätte „Zum Richtberg“ aus Quetzin und dem Quetziner Siedler- und Heimatverein, der diese Maßnahmen unterstützte.

Überglücklich waren die E-Jugend-Jungs und D-Jugend-Mädchen, die in Schwerin drei bzw. vier Spiel gewinnen konnten und im Mittelfeld landeten. Die Trainer der E-Mädels und C-Jugend-Handballer boten allen Spielern ausreichend Einsatzzeiten. Die neu formierten Teams landeten auf den hinteren Plätzen. Das Schweriner Beachhandballturnier erwies sich für die Seestädter als Riesengaudi.

Denn es stand eindeutig der Spaß im Vordergrund, obwohl es die Plauer Jungs der E- bis B-Jugend in ihren Vorrunden mit äußerst spielstarken Mannschaften aus den Leistungszentren unseres Landes zu tun bekamen. Besonders gut schlugen sich die B-Jungs, die erst im Halbfinale vom HC Empor Rostock quasi in der Verlängerung gestoppt werden konnten und das Shoot out, so eine Art Siebenmeterwerfen, unglücklich verloren. Gleiches erfuhren die D-Jungs, die gleich zwei solcher Spiele gegen die Stiere Schwerin und den HCE Rostock verloren.

Das Gros der Mannschaften des Plauer SV wird das Training schon in der letzten Ferienwoche wieder aufnehmen. Am 17./18. August sind der Eura-Wasser Cup in Bützow bzw. der Füchse-Cup in Berlin als erste Vorbereitungsturniere geplant. Die ersten Punktspiele der sieben Nachwuchs- und drei Erwachsenenteams werden am ersten September-Wochenende ausgetragen.