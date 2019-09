Fußball Landesliga West : Remis wäre gerecht gewesen

Lübzer SV unterliegt nach 1:0-Führung dem Doberaner FC mit 1:2 (1:1)

von Thomas Zenker

01. September 2019, 00:00 Uhr

„Ein Unentschieden wäre nach den Leistungen beider Mannschaften gerecht gewesen“, darin waren sich nach der unglücklichen 1:2-Niederlage der Lübzer gegen den Doberaner FC die meisten Zuschauer auf dem Harbig-Sportplatz einig. Auch der Trainer der Lübzer Remo Sahm sah es so und bescheinigte seiner Mannschaft einen guten Auftritt: „Wir sind in Führung gegangen und haben kämpferisch nichts anbrennen lassen“.

Zwar war die Chancenverteilung in der ersten halben Stunde ausgeglichen, aber die Lübzer investierten mehr in die Offensive als die Gäste. In der 32. Minute brachte André Ohlrich schon den sechsten Eckball herein und den wehrte ein DFC-Spieler mit der Hand ab – Elfmeter. Youngster Till Becker erwies sich als sicherer Vollstrecker. Dann rückte Schiedsrichter Buchmann in den Fokus, als er kurz vor der Pause ein Foulspiel von Manuel Penno sah und den zweiten Elfer der Partie pfiff. Diesmal war seine Entscheidung aber sehr zweifelhaft. Der lachende Dritte war Doberans Kapitän Andre Genz, der Mathias Peschmann im Lübzer Kasten verlud und in die andere Ecke schickte – 1:1. Jonas Holtkamp hatte in der letzten Minute vor der Pause die erneute Führung auf dem Fuß, doch im letzten Moment grätschte ein Gästespieler dazwischen, Chance vorbei.

In der ersten Viertelstunde nach der Halbzeit passierte so gut wie nix. Dann hatte Peschmann Glück, dass ein abgefälschter Schuss der Doberaner nur auf der Querlatte landete. In der 72. Minute tauchten die Gäste nach schnellem Konter über zwei Stationen vor dem Lübzer Tor auf, ein Diagonalpass in den Strafraum hebelte die komplette Lübzer Defensive aus und Nico Hartig drehte für seinen DFC mit einem Heber ins lange Toreck das Ergebnis – 1:2.

In der Schlussphase hatte Florian Siewert noch die Riesengelegenheit zum Ausgleich, als ihm quasi der Bell im Strafraum vor die Füße fiel. Der Schuss aus der Drehung rutschte über den Schlappen und in die Wolken. So blieb es bei der 1:2-Niederlage. Jetzt haben die Lübzer spielfrei (Pokalwochenende) und erwarten am 14. September den SV Hafen Rostock. Dann stehen definitiv drei Zähler auf der Wunschliste von Trainer Remo Sahm.





Torfolge: 1:0 Till Becker (32. Elfmeter), 1:1 André Grenz (41. Elfmeter), 1:2 Nico Hartig (72.)



Lübzer SV: Peschmann, Penno, Siewert, Neumann (87. Heldt), Becker, Kleinwächter (46. Kaltenstein), Lübbe, Ohlrich (60. Riedel), Kube, Sawatzki, Holtkamp