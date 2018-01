Plauer SV Handball : Plauer SV wird zum Pokalschreck

vergrößern 1 von 1 Foto: Silke Winkler 1 von 1

von Onlineredaktion SVZ

erstellt am 09.Jan.2018 | 23:40 Uhr

Nachdem die Plauer Verbandsliga-Handballer in der zweiten Landespokalrunde den SV Warnemünde (MV-Liga) aus dem Wettbewerb geworfen hatten, gelang im Achtelfinale am vergangenen Sonntag in der Klüschenberghalle gegen den HC Empor Rostock II der zweite Streich. Die Seestädter erkämpften gegen den MV-Ligisten in der regulären Spielzeit ein 27:27 (14:14) und hatten im Siebenmeter-Werfen am Ende die besseren Karten (Endstand: 30:29).

Das Pokal-Viertelfinale findet am 17. Februar an gleicher Stelle gegen den MV-Liga-Primus SV Fortuna 50 Neubrandenburg statt. Der Gegner bestand an diesem Wochenende eine Doppelbelastung, setzte sich am Freitagabend in der MV-Liga mit 33:26 gegen Vorpommern/Greifswald durch und bleibt verlustpunktfrei an der Tabellenspitze und zog 20 Stunden später mit einem klaren 27:13-Sieg beim HSV Grimmen II ins Viertelfinale des Pokals ein.