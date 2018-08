Fußball Landesklasse III : Offensiv gelang einfach zu wenig

Fußball Landesklasse III: TSV Goldberg – LSG Elmenhorst 0:2 (0:1) / Am Sonnabend Steigerung im Pokal gegen Polz notwendig

von svz.de

13. August 2018, 23:39 Uhr

Die erste Männermannschaft des TSV Goldberg startete mit einer 0:2-Niederlage gegen Aufsteiger LSG Elmenhorst in die neue Landesklasse Saison. In der Offensive war es insgesamt zu wenig, was die Mannschaft von Trainer Riccardo Lehners auf den Platz brachte. Eine Leistungssteigerung ist notwendig, um am Sonnabend in der 1. Hauptrunde des Landespokals gegen den Landesligisten Blau Weiß Polz bestehen zu können.

Die Gastgeber begannen die Partie optisch überlegen, allerdings ohne sich nennenswerte Torchancen zu erarbeiten. Die erste klare Möglichkeit hatten die Gäste, als sich eine verunglückte Flanke auf die Querlatte senkte. Etwas später erreichte ein langer Ball von Philipp Kraatz Marco Lewerenz an der Strafraumgrenze, dessen Schuss der Torwart zur Seite abwehrte (9.). Fünf Minuten später verlor Erik Wodrich den Ball in der Nähe des eigenen Strafraumes und das eröffnete die nächste Gelegenheit für die Elmenhorster. Goldbergs Torwart Philipp Kusche war schon geschlagen, doch Kenneth Jasiak klärte vor der Torlinie. Nach etwa 20 Minuten verfehlte Alec Jasiak aus guter Schussposition knapp das Tor. Nur vier Minuten später köpfte ein Elmenhorster Angreifer den Ball an die Latte. Anschließend wehrte Hannes Wodrich den Nachschuss fahrlässig mit der Hand ab. Den fälligen Strafstoß verwandelte André Schulz sicher zur 1:0 Führung für den Aufsteiger. Jetzt wurde es für die Gastgeber nicht leichter, sich Torchancen zu erarbeiten. Eine hatten die Goldberger noch vor der Pause. Der Freistoß von Lewerenz nach gut einer halben Stunde erreichte Erik Speer, der nur Zentimeter am Tor vorbei köpfte. So ging es mit dem knappen Rückstand in die Kabine.

Vier Minuten nach Wiederbeginn erhöhten die Gäste auf 2:0. Schulz wurde im Goldberger Strafraumes gut in Szene gesetzt und erzielte seinen zweiten Treffer. Jetzt spürte man ein gewisses Aufbäumen des Gastgebers. Fünf Minuten nach dem Gegentor musste sich der Schlussmann der Gäste ordentlich strecken, um mit einer Fußabwehr den Schuss von Kraatz abzuwehren. Die Goldberger hatten insgesamt aber sehr wenige Torchancen. Nach gut 60 Minuten zeigten Lewerenz, Alec Jasiak und Speer eine ansehnliche Kombination, die letztgenannter mit einem Querpass in den Strafraum abschloss. Zunächst verfehlte Kraatz den Ball, ehe Kenneth Jasiak zum Torabschluss kam. Doch ein LSG-Verteidiger klärte noch vor der Linie und der Nachschuss von Hannes Schröder landete in den Armen des Torhüters.