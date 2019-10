Fussball Landesliga West : Mit dem Punkt sind wir zufrieden

Lübzer SV trennt sich vom Hagenower SV 1:1-Remis / Gastgeber mit sechs A-Junioren im Einsatz

von Thomas Zenker

20. Oktober 2019, 00:00 Uhr

Nachdem sich die Landesliga-Fußballer von Lübzer SV und Hagenower SV mit einem 1:1 getrennt hatten, sprachen beide Seiten von einem leistungsgerechten Ergebnis. „Natürlich ist das sehr unglücklich, wenn du dir nach einer halben Stunden den Ball selber ins Tor legst“, spricht LSV-Trainer Remo Sahm die Abwehraktion von Till Becker an, die zum 0:1 führte. „Aber wir haben dann mit einer sehr jungen Mannschaft gezeigt, dass wir spielerisch etwas erreichen können“. Stichwort junge Mannschaft: Diesmal brachten die Lübzer sechs A-Junioren zum Einsatz. „Das hat heute sehr gut funktioniert“, lobt Sahm das gesamte Team.

Vor dem 0:1 hatten André Ohlrich und Kapitän Florian Siewert schon die mögliche Führung auf dem Fuß. Und beinahe hätten auch die Lübzer ein Eigentor der Gäste bejubeln können. Aber der Hagenower Abwehrspieler traf „nur“ die Querlatte. Nach dem Seitenwechsel hätten die Gäste durchaus erhöhen können. Erst tauchte Felix Greitens mutterseelenallein vor LSV-Keeper Mathias Peschmann auf und schoss knapp übers Tor (64.). Dann war Marcel Konrad durch, traf aber den Ball nicht richtig. Ansonsten bestimmten die Brauereistädter das Geschehen und belohnten sich in der 81.Minute mit dem 1:1. Manual Penno flankte von links vor das Hagenower Tor, Ohlrich legte per Kopf auf Jan Pascal Lübbe ab, der aus kurzer Distanz vollendete. In der Nachspielzeit parierte Peschmann mit Super-Reaktion einen Schuss aus acht Metern und hielt den Punkt und den fünften Tabellenplatz für sein Team fest.

Am Sonnabend reisen die Lübzer ins Polzer Waldstadion und haben dort den fünften Saisonsieg im Blick. Beim letzten Mal in Polz hieß es 1:4 aus LSV-Sicht. Das soll jetzt korrigiert werden.

Torfolge: 0:1 Till Becker (29. Eigentor), 1:1 Jan Pascal Lübbe (81.)

Lübzer SV: Peschmann, Penno, Siewert, Ahrens, Becker, Riedel (53. Neumann), Ohlrich, Zabel (55. Kaltenstein), Lübbe (83. Bartikowski), Schwarz, Holtkamp