KFV Westmecklenburg : Lübzer SV E-Mädchen erreichen Meisterrunde

von Thomas Zenker

09. Oktober 2019, 00:00 Uhr

Wie schon in der vergangenen Saison spielen die E-Jugend-Fußballerinnen des Lübzer SV auch in der Saison 2019/20 in der Kreisliga E-Junioren Westmecklenburg. Bisher kickten die Mädchen in einer der fünf regional eingeteilten Staffeln. Die jeweils ersten beiden jeder Staffel steigen in die Kreisoberliga (Meisterrunde) auf.

In den Kreis der zehn Mannschaften haben es sowohl die Jungs der E1-Junioren des Lübzer SV als auch die Lübzer E-Mädchen geschafft. Der Kampf um den Kreismeistertitel beginnt für die Lübzer an diesem Wochenende. Am Sonnabend (10 Uhr) empfangen die Mädchen die SG Einheit Crivitz, die E-Jungs am Sonntag (10 Uhr) die SpVgg Cambs-Leezen. Die Lübzerinnen um das Trainer-Trio Dennis Kampf, Andreas Böhmker und Lucas Arend haben sich als Erste der Staffel 4 in die „Meisterrunde“ gespielt. In den fünf Heimspielen blieben die LSV-Mädels ungeschlagen (4 Siege/1 Remis). Auswärts fuhr das Team drei Siege und ein Remis ein und musste sich nur einmal, am letzten Spieltag gegen Cambs-Leezen, geschlagen geben. Das war aber auch einigen krankheitsbedingten Ausfällen geschuldet. An der Tabellensituation änderte die Niederlage nichts. Durch gute spielerische und kämpferische Leistungen kamen die Lübzerinnen in der Staffel auf 23 Punkte und 37:21 Tore.

Jetzt in der „Meisterrunde“ geht es für die Mädels darum, Spielpraxis gegen stärkere Mannschaften zu sammeln, um auch auf Landesebene bei den E- und D-Mädchen-Turnieren erfolgreich zu sein. „Ich möchte nochmals allen Trainern und Eltern ein dickes Lob aussprechen, die seit 2016 meine Idee vom Lübzer SV Mädchen-Fußball unterstützt haben“, so Marino Benske. Ein Extra-Dank geht an Christiane Erfeldt von der Firma Schmidt aus Greven.



Lübzer SV E-Jugend Mädchen: Pia Petrat, Adina Treichel, Marlene Reinsch, Marlene Böhmker, An Nicole Vu, Janne Rahn, Nina Wallstabe, Lara Erfeldt, Clarissa Schultz, Mara Kampf, Sari Kampf, Lena Mamerow, Margareta Becker, Frieda Erfeldt, Sarah Lehmann, Svenja Basfeld.