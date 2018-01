Handball in Plau : Im Gleichschritt zur Tabellenführung

Das Punktspielwochenende hätte aus Sicht der beiden Plau Teams der D-Jugend-Handballer nicht erfolgreicher verlaufen können. Der jüngere Jahrgang des Plauer SV I wurde in der Staffel A der Bezirksliga seiner Favoritenrolle in Güstrow mit einem 38:10-Kantersieg gerecht. Die zweite Vertretung gewann in der Staffel B im Heimspiel gegen Tabellenführer Mecklenburger Stiere Schwerin mit 22:20. Damit sind beide Mannschaften in ihren Staffeln Tabellenführer.



Plauer SV I: Rescher (Tor), Ullrich 1, Thieme 8, Gentzsch 1, Schwabe 11, Palasti 8, Markhoff 6, Schneider 1, Schlewinski 1, Wöhl



Plauer SV II: Giede (Tor), Hartleb 4, Langmann 4, J. Hofmann 7, L. Hofmann 5, Eder 2, Tast, Herrmann