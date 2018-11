Kegel-Landesmeisterschaft : Goldbergs Jugendkegler gewinnen Heimspiel

von Thomas Zenker

13. November 2018, 23:44 Uhr

Im zweiten Punktspiel der Kegel-Landesliga der gemischten B-Jugend (U14) durften die Goldberger auf heimischen Bahnen antreten und das auch in voller Mannschaftsstärke. Gegner war der SKV Seenplatte/Vorpommern mit Spielern aus Waren und Stavenhagen. John Hubert erzielte gute 718 Holz, war aber nicht ganz mit seiner Leistung zufrieden. Dennoch nahm er seiner gegnerischen Spielerin mehr als 100 Holz ab. Joleen Garling (584) trat zum ersten Mal in einem Punktspiel an. Trotz der Nervosität machte sie ihre Sache prima. Drei Holz mehr als ihre Vereinskameradin schob Romy Strauß. Vor dem letzten Durchgang war der Vorsprung schon recht deutlich. Für das Tagesbestholz sorgte Finja Schulz, die sich trotz zweier Fehlwürfe mit ausgezeichneten 774 (+54) vom Rest des Starterfeldes deutlich abhob. Durch diesen souveränen Tagessieg sind die Goldberger in der Tabelle an den Müritzern knapp vorbeigezogen.