Lübzer SV : Erster Test des Lübzer SV am Samstag in Ludwigslust

Lübzer Landesliga-Fußballer nahmen gestern Training wieder auf / Drei Vorbereitungsspiele geplant

von Thomas Zenker

29. Januar 2020, 00:00 Uhr

Die Termine der Vorbereitung der Lübzer Landesliga-Fußballer auf die zweite Halbserie stehen seit einiger Zeit. Trainer Remo Sahm und sein Team trafen sich gestern zum Trainingsauftakt nach der Winterpause.

Für die nächste Zeit sind drei Testspiele angesetzt. Schon am Sonnabend geht die Reise auf den Kunstrasen nach Ludwigslust zum ersten Vorbereitungsspiel gegen die SG03 Ludwigslust/Grabow. Eine Woche später testet der Lübzer SV gegen den ESV Lok Rostock, ebenfalls auf Kunstrasen in Rostock, Damerower Weg. Dieser Test wird um die Mittagszeit gespielt (Anpfiff: 11 Uhr), denn danach ist ein Mannschaftsnachmittag in der Hansestadt geplant, mit dem Besuch des Drittliga-Spiels des FC Hansa Rostock gegen Unterhaching. Eine Wochen vorm Rückrundenauftakt (15. Februar) folgt die Generalprobe auf dem heimischen Rudolf-Harbig-Sportplatz gegen den FSV Malchin. Erster Punktspielgegner ist am 22. Februar auswärts der PSV Wismar.

In der Mannschaftszusammensetzung hat sich über die Winterpause so gut wie nichts getan. „Wir haben keine Abgänge zu verzeichnen“, so Remo Sahm. „Aber es werden zwei weitere Jugendspieler zur Mannschaft stoßen“, verrät er. An der Zielstellung in dieser Saison hat sich ebenfalls nichts verändert. „Oberstes Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt“, sind sich Trainer und Mannschaft einig. Die bislang 24 erreichten Tabellenpunkte sind dafür eine gute Grundlage, auf die man aufbauen kann.



Vorbereitungstermine Lübzer SV

1. Februar, 14 Uhr, Kunstrasen Ludwigslust: SG 03 Ludwigslust/Grabow - Lübzer SV

8. Februar, 11 Uhr, Kunstrasen Damerower Weg in Rostock:

ESV Lok Rostock - Lübzer SV

Danach Mannschaftstag mit Besuch 3.Liga: FC Hansa Rostock - SpVgg Unterhaching

15. Februar, 14 Uhr, Harbig Sportplatz: Lübzer SV - FSV Malchin



Rückrundenauftakt

22. Februar, 14 Uhr:

PSV Wismar - Lübzer SV