TSV Goldberg : Drei Goldberger Kegel-Teams schieben in dieser Saison in die Vollen

von Onlineredaktion SVZ

20. August 2018, 23:00 Uhr

Drei Mannschaften der Abteilung Kegeln des TSV Goldberg 02 schieben die Kugeln in der Punktspielserie 2018/19 wieder in die Vollen. Mit zwei Männermannschaften und einer gemischten B-Jugend (U14) haben sich die Mildenitzstädter das Ziel gesetzt, das Spielniveau in Westmecklenburg weiterhin mitzubestimmen.

In der Verbandsliga West versucht die erste Männermannschaft, den zweiten Platz aus der Vorsaison (Punktgleich mit dem späteren Aufsteiger SV Concordia Lübtheen) zu wiederholen, was aber sehr schwierig wird. Die SG Empor Rostock als eigentlicher Aufsteiger in die 2. Bundesliga zog seine Mannschaft zurück und wurde vom Landesverband notgedrungen in der Verbandsliga eingestuft. Die Ostseestädter sind somit haushoher Favorit. Auch der Absteiger aus der Landesliga, ESV Lok Wismar, spielt auf einem höheren Niveau und ist kaum erreichbar. Dahinter aber wird es mit der Punktvergabe in der acht Teams umfassenden Staffel eng zugehen. „Wenn alle Stammkräfte gesund bleiben und wir die acht Turniere annähernd in gleicher Besetzung bestreiten können, sollte ein Platz unter den besten vier möglich sein“, betont Mannschaftskapitän Nando Knauf.

Nach dem 6. Tabellenrang aus dem Vorjahr will sich die zweite Männermannschaft in der Verbandsklasse West weiter stabilisieren. Hierbei steht Mannschaftskapitän Bernd Haack und der von einem Auslandsaufenthalt in den USA zurückgekehrte Hannes Lohrmann wieder zur Verfügung. Aber auch die drei „Haudegen“ Peter Köster, Manner Magnus und Egon Seehase wollen zeigen, dass sie das Spielniveau in der Verbandsklasse mitbestimmen können. Als Saisonziel in der acht Mannschaften umfassenden Staffel wurde wiederum das Vorjahresergebnis ausgegeben.

Die gemischte Jugend B des Trainergespanns Mielke/ Schulz spielt in der neuen Saison nur gegen das Team vom SKV Seenplatte/Vorpommern (ESV Waren), da drei Mannschaften aus Grimmen, Stralsund und Pasewalk, die im Vorjahr noch dabei waren, nunmehr in der männlichen Jugend B antreten. „Dem Punktspielstart in Schwerin fiebern alle schon entgegen. Hoffentlich können wir alle fünf Spiele in voller Mannschaftsstärke bestreiten. Wir wollen uns wie im Vorjahr unbedingt vor den Warenern platzieren und dabei natürlich viel Spaß haben“, gibt Betreuer Sören Schulz schon einmal die Marschrichtung aus.