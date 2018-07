Fussball : Vorbereitung mit Sieg absolviert

Brüsewitzer Fußballer machen sich intensiv für die neue Saison in der Kreisoberliga fit

von Maik Freitag

30. Juli 2018, 23:07 Uhr

Ein am Sonntagmorgen angesetzter Spinningkurs im Gadebuscher Fitness- und Gesundheitsstudio Fun Vital in Gadebusch soll helfen, die Kreisoberliga-Fußballer des Brüsewitzer SV fit für die Saison zu machen. Unter der Anleitung von Ringo Möller schwitzten die Kicker eine Stunde lang auf den elektronischen Fahrrädern, um am Nachmittag gegen den SV Crivitz II anzutreten.

Der morgendliche Kursus schien den Kickern nichts auszumachen. Nach einem gemeinschaftlichen Mittagessen im Landhaus Brüsewitz schienen die Fußballer wieder fit zu sein. Denn gleich sieben Mal trafen sie in das Netz des Gegners. Mit 7:2 gewann der BSV. Adrian Habel traf dabei gleich drei Mal (25., 28., 86.). Stefan Rose (37.), Friedrich Hemping (60.), Lucas Suhr (81.) und Thomas Rose (90.) erhöhten nach 90 Minuten auf das Endergebnis.

Der Brüsewitzer SV war erst vor vier Jahren wieder mit einer Fußball-Mannschaft an den Start gegangen. Damals lösten sich nach Querelen zahlreiche Fußballer aus der Turn- und Sportgemeinschaft Gadebusch. Viele davon fanden sich in Brüsewitz wieder zusammen und fingen in der untersten Spielklasse des Kreisfußballverbandes Schwerin-Nordwestmecklenburg, der Kreisklasse, wieder an zu spielen. Mittlerweile feierten die Kicker drei Aufstiege und wollen auch in dieser Saison in der Kreisoberliga vorne mitspielen. Mit etwas Glück gelingt dann der vierte Aufstieg bis in die Landesklasse.

Mitglied beim Brüsewitzer SV ist übrigens auch Bundesliga-Schiedsrichter Bastian Dankert, der zuletzt auch als Videoschiedsrichter bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland eingesetzt wurde.





Brüsewitzer SV: Kaisler, F. Hemping, T. Rose, Widerspan, Jörn, Suhr, Krüger, S. Rose, Casper, F. Hegner, Habel, D. Hegner, Hermes