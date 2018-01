Hundesport : Das Wettkampfjahr eröffnet

Gadebuscher Hundesportler luden zum Saisonstart in die Halle des Zuchthofes Makowei

von Onlineredaktion SVZ

17. Januar 2018, 23:17 Uhr

Zusammen mit 50 Startern aus insgesamt vier Bundesländern eröffneten die Gadebuscher Hundesportler die Saison im Turnierhundesport für das Jahr 2018. Wieder konnten sie auf die freundliche Unterstützung des Zuchthofes Makowei zurückgreifen. Wo sonst Pferde mit ihren Reitern über Hürden springen standen am vergangenen Wochenende Hundesportgeräte für die Laufdisziplinen CSC und Shorty, als Mannschaftslauf, sowie im Zweikampf und Ko-Cup für die Einzelstarter.

Dieses Turnier findet seit Jahren regen Zuspruch, bietet es doch die Möglichkeit, junge Hunde an den Turniersport zu gewöhnen oder seinen Leistungstand im neuen Wettkampfjahr zu überprüfen. Entsprechen weit gefächert waren dann auch die Leistungen der einzelnen Teams und Einzelstarter.

Im ersten Wettbewerb des Tages, dem CSC-Mannschaftslauf, belegte das Heimteam aus Gadebusch mit Björn Nemitz, Torsten Malinowski und Niklas Korschen knapp hinter einer Mannschaft aus Flensburg den zweiten Platz. Ein zweites Gadebuscher Team mit Edith und Heinrich Jörn sowie Rolf Köhler landete auf Rang fünf.

Im anschließenden Shorty-Mannschaftslauf dominierten die Gadebuscher Teams. Ein klarer Sieg für Niklas Korschen mit seinen Teamkammerades Matthias Ortmann vor einem Hamburger Team. Den dritten Platz konnten dann wieder die Gadebuscher Björn Nemitz und Torsten Malinowski erlaufen.

An diese guten Mannschaftsleistungen wollten nun auch die Einzelstarter des gastgebenden Vereins anknüpfen. Vor den Startern im Zweikampf standen vier kräftezehrende Durchläufe auf zwei unterschiedlichen Turnierbahnen an. Die Gesamtzeit aller Läufe zuzüglich der Gerätefehler entschied dann über die Platzierung. Getrennt nach Männer und Frauen konnten die Gadebuscher Frauen dabei jedoch nicht entscheidend Punkten. Der Sieg ging hier an eine Starterin aus Flensburg. Ein Achtungszeichen setzten jedoch die zwei jüngsten weiblichen Starter aus Gadebusch. Bei ihrem ersten Turnier landete Eva Fitzl einem guten siebten Platz vor ihrer Vereinskameradin Matilda Thiel. Bei den Männern herrschten dann wieder klare Verhältnisse. Einen deutlichen ersten Platz belegte Niklas Korschen vor Vereinskamerad Dirk Valentin.

Nach diesen kräftezehrenden Durchläufen stand als letzter Wettbewerb der Ko-Cup an. In zwei parallel verlaufenden Bahnen treten zwei Sportler gegeneinander an, nur der Sieger erreicht die nächste Runde und trifft dort auf seinen nächsten Gegner. Die größte „Puste“ hatte am Ende ein Sportler aus Niedersachsen. Alle Gadebuscher Starter waren bereits in den Vorläufen ausgeschieden.

Zum Abschluss des Hallenturniers hatten die Gastgeber einen Spaßparcours aufgebaut. Mit viel Spaß für die Sportler aber auch für die vielen interessierten Zuschauer mussten die Hundesportler zusammen mit ihren vierbeinigen Gefährten an verschiedensten Hindernissen vorbei. Oft waren diese bespickt mit Schweineohren oder anderen „Leckerlies“ für die Hunde. In einem anderen Fall musste eine sprechende Strohpuppe umrundet werden. Das erzeugte unvorhersehbare Reaktionen der Vierbeiner. So hatten die Hundeführer oft alle Mühe, die Tiere zum weiterlaufen zu animieren.