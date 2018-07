Reitsport : Berlin war eine Reise wert

Gadebuscher Thomas Kleis Zweiter im Großen Preis eines internationalen Zwei-Sterne-Turniers

von svz.de

31. Juli 2018, 23:42 Uhr

Am Wochenende fanden im Sommergarten zu Berlin unter dem Funkturm gleich zwei internationale Springturniere statt. Das Fünf-Sterne Global Champion Turnier, zum zweiten Mal in Berlin ausgetragen, versammelte die besten Reiter der Welt. An diesem nahm aus Mecklenburg-Vorpommern nur Holger Wulschner (Groß Viegeln) teil. Daneben gab es ein Internationales Zwei-Sterne Turnier, an dem die Gadebuscher Thomas Kleis und Philipp Makowei, sowie André Thieme (Plau) und Christoph Maack (Kirch-Mummendorf) teilnahmen.

Die einzige MV-Platzierung im Global Champion Turnier gelang Holger Wulschner am Sonntag auf dem 3. Platz in einem 1,45m Springen auf der elfjährigen Casall-Stute Zuckersuess d’Argilla. Der Sieg ging nach Frankreich an Julien Epaillard auf dem 12-jährigen französischen Hengst Balzaci.

Im Zwei-Sterne Turnier gab es neun internationale Erfolge für MV-Reiter. Hielt sich Thomas Kleis an den beiden ersten Tagen noch etwas zurück, so gelang ihm am Sonntag im Großen Preis (Hindernisse bis 1,45m) ein fulminanter Erfolg. Auf der zehnjährigen Stute Chades of Blue blieb er in Umlauf und Stechen fehlerfrei und wurde Zweiter. André Thieme komplettierte den MV-Erfolg mit einem 4. Platz auf seinem Derbyhengst Contadur, mit dem er im Stechen drei hundertstel Sekunden schneller war als Kleis, aber vier Fehler kassierte. Der Sieg blieb in Deutschland und ging an Janne-Friederike Meyer-Zimmermann auf dem zehnjährigen Soccero.

Auch im Finale der Mittleren Tour punktete Thomas Kleis am Sonntag bei Gluthitze im Kessel des Sommergartens. Auf dem 14-jährigen Belgier Ugaulin du Bosquetiau lieferte er mit fehlerfreiem Ritt die drittschnellste Zeit und wurde Dritter. Christoph Maack ritt die siebenjährige Stute Van Helsink’s Girl mit vier Fehlern auf den 8. Platz. An den Vortagen war Philipp Makowei der erfolgreichste Mecklenburger Reiter, der am Mittwoch noch in Blowatz beim Springpferdetag ritt und sich zweimal platzieren konnte. Im 1. Springen der Großen Tour am Freitag, ein 1,40m Zwei-Phasen-Springen, wurde er auf seiner 15 Jahre alten Erfolgsstute Balouna Windana Vierter. Der Sieg ging nach Irland an Harry Alklen auf Cheese W Z. In der Mittleren Tour gab es für den 27-Jährigen einen 2. und 11. Platz auf der neunjährigen Stute Stalypso’s Billy Jean M. Christoph Maack fügte den Mecklenburger Erfolgen in diesen Springen einen 9. und 12. Platz auf Van Helsink’s Girl hinzu.