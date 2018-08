Radsport : Auf den Spuren von Lea Friedrich

Dassowerin Bahnradsportlerin räumte jüngst bei der Junioren-WM vier Titel ab / Die nächsten Talente des SV Dassow stehen in den Startlöchern

22. August 2018

Egal ob auf der Bahn oder auf der Straße – die Radsportler des SV Dassow zählen auch in diesem Jahr wieder zur Spitze Mecklenburg-Vorpommerns. Wie schon seit Jahren. Im Juni holten die Schützlinge von Ingo Eichberg und Siegfried Schöne bei den Bahn-Landesmeisterschaften in Rostock 20 Medaillen, davon elf Goldene. Seit 2012 haben es mit Henry Ober, Johannes Keuchel, Lea Friedrich sowie Tom und Laura Schunke fünf Radsportler ans Sportgymnasium nach Schwerin geschafft, die anschließend auch für die Nationalmannschaft gefahren sind. „Darüber freue ich mich sehr“, sagt Ingo Eichberg nicht ohne Stolz.

Die aktuellen Talente der Sparte Radsport des SV Dassow, das haben sie bei den Bahn-Landesmeisterschaften in Rostock gezeigt, heißen Erik Haase (U11/ drei LM-Titel), Niklas Czuprynska (U13/ vier LM-Titel), Konstantin Wagner (U17/ drei LM-Titel), Khaled Sarhan (U17/ zwei LM-Titel) und Lukas Stallbaum, der zum jungen Jahrgang der U13 gehört, aber trotzdem schon Silber und Bronze über 100 Meter sowie 500 Meter holte. Eichberg nimmt die verschiedenen Disziplinen auf der Bahn sehr ernst. „Wie man sieht, trägt das seit Jahren Früchte. Die größten Talente im Schnelligkeitsbereich in den so wichtigen unteren Altersklassen kommen momentan wieder von uns.“

Dem Trainer des SV Dassow ist es in den vergangenen Monaten gelungen, den 15-jährigen Syrer Khaled Sarhan zu integrieren und ihn an die Radsportspitze im Land zu führen. Beim Athletiktraining wird Eichberg von Jürgen Decker, dem ehemaligen Hansatrainer, unterstützt. Decker trainiert Khaled zweimal pro Woche im Fitness-Center in Schönberg. „Von der Einstellung her ist Khaled bereits zu einem Vorbild für unsere jüngeren Fahrer geworden“, sagt Ingo Eichberg.

Der Dassower ist inzwischen 67 Jahre alt und kann nach zwei Wirbelsäulen-Operationen nur noch sehr schlecht laufen. Oft helfen ihm nur Schmerzmittel, sagt Eichberg. Trotzdem lässt ihn seine Leidenschaft, der Radsport, nicht los. „Es ist mein Leben. Ich kann einfach nicht aufhören, zumal ich auch nicht weiß, wie es dann bei uns mit dem Radsport weitergehen würde.“

Seit 53 Jahren ist Ingo Eichberg dem Radsport verbunden, zunächst als aktiver Sportler, später als Trainer. Seine Erfolgsliste ist lang. Mit seinen beiden Brüdern Erich und Hans-Jürgen verhalf er Anfang der 80er Jahre dem späteren Friedensfahrt- und Deutschlandsieger sowie mehrmaligen Tour de France-Etappengewinner Jens Voigt zu seinen ersten sportlichen Erfolgen. Auch André Kalfack betreute Eichberg. Der Schönberger wurde als Mitglied von Traktor Dassow Deutscher Meister bei den Schülern in der Verfolgung und später Deutscher Meister beim TSC Berlin mit dem Bahnvierer.

Das Erfolgsgeheimnis des Dassower Trainers: Er macht heute noch alles genauso wie zu DDR-Zeiten. Dazu gehört auch, dass er viele Sportler zum Training abholt und sie wieder nach Hause bringt. Eichberg stellt ihnen die Kleidung zur Verfügung, und das Rennrad bekommen sie auch von ihm. „So etwas gibt es heute nicht mehr“, weiß der Erfolgstrainer. „Woanders müssen Radsportler viel Geld bezahlen.“ Allerdings, gibt der Eichberg zu, sei seine Unterstützung auch notwendig. „Denn wenn wir das beim SV Dassow nicht so machen, kriegen wir keine Leute. Schließlich ist Radsport teuer.“

Die Nachwuchstalente zahlen ihrem Trainer die Unterstützung mit Leistung zurück. Um seine Talente, die aus Grevesmühlen, Dassow, Schönberg, Selmsdorf, Elmenhorst und Umgebung kommen, auch in Zukunft diese finanzielle Hilfe bieten zu können, ist Eichberg natürlich auf Sponsoren angewiesen. „Sonst würde das nicht funktionieren, weshalb ich den Unterstützern der Abteilung Radsport sehr dankbar bin.“