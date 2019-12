Fußball-Verbandsliga : Winterpause kommt genau richtig

Fußball-Verbandsliga, 16. Spieltag: TSV Bützow verliert auch beim Grimmener SV (0:2) und steht nach wie vor ohne Ligasieg da

von svz.de

16. Dezember 2019, 05:00 Uhr

Es bleibt dabei, der TSV Bützow kann in dieser Fußball-Verbandsliga-Saison einfach kein Spiel gewinnen. Zum Auftakt der Rückrunde verloren die Mannen um Trainer Helge Marquardt beim Grimmener SV mit 0:2 (0:0). Zu harmlose Bützower versäumten es, nach einer ordentlichen ersten Halbzeit sich selbst zu belohnen. Stattdessen musste man teils durch individuelle Fehler zwei Gegentreffer durch einen Kontrahenten hinnehmen, der selbst kurz vor Ende des Spiels von der Ersatzbank aus einräumte: „Spielerisch sind die Bützower ja nicht schlecht, aber brutal harmlos.“

Mit Robert Grabowski im Sturmzentrum (Dorian Buczek saß eine Gelb-Sperre ab) und im 4-3-3-System wollten die Bützower dem körperlich robusten und in kämpferischer Hinsicht oftmals überzeugenden Gegner beikommen. Zudem hatte die TSV-Defensive die klare Anweisung auf GSV-Kapitän Stephan Rambow – seines Zeichens Zielspieler jeder Grimmener Offensivaktion – aufzupassen. Bei nasskaltem Dezemberwetter sahen die knapp 80 Zuschauer zunächst eine zähe Partie, die sich zumeist zwischen den Strafräumen abspielte und die kaum große Torraumszenen zu bieten hatte. Wenn es vor dem TSV-Tor mal geschäftiger wurde, dann weil einer der vielen Freistöße in den Strafraum gebracht wurde. Abseits dessen hatte der TSV das Geschehen gut in den eigenen Händen, wenngleich die notwendige Kreativität im letzten Drittel fehlte, um dem massiven Grimmener Abwehrverbund beizukommen. Dementsprechend erspielten sich die Bützower eine überschaubare Zahl an Halb-Chancen, von denen Robert Grabowski noch die beste hatte, als er eine Flanke aus dem rechten Halbfeld knapp mit dem Kopf verpasste beziehungsweise nicht mehr die entscheidende Richtungsänderung bewirken konnte. Es war schließlich kaum verwunderlich, dass es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause ging.

Wie so oft in der Saison, schaffte es der TSV nicht, nach dem Seitenwechsel die bis zu diesem Zeitpunkt gebotene Leistung auch im zweiten Durchgang zu bestätigen. Diese großen Leistungsschwankungen innerhalb einer Partie sind der Hauptgrund dafür, dass sich die TSV-Männer stets um den Lohn eigener Arbeit brachten. So auch in Grimmen, denn in der 53. Spielminute bestrafte GSV-Kapitän Rambow in einer an sich ungefährlichen Spielsituation die Inaktivität der Bützower mit Beginn der zweiten Halbzeit. Ein langer Ball der Grimmener fiel förmlich dem Grimmener Spielführer auf den Kopf, nachdem dessen Bützower Bewacher unter dem Ball durchsprang. Der Ball schlug schließlich im Bützower Tor ein und hinterließ lange TSV-Gesichter. In der Folge investierten die Gäste viel, um diesen Rückstand von sich zu schütteln und doch reichte es nicht, um auf irgendeine Art und Weise dem Grimmener Tor gefährlich zu werden. Der K.O. folgte schließlich in der 82. Spielminute, als aus einer eigenen Bützower Ecke das 0:2 für die Grimmener resultierte. Den abgewehrten Eckball konnte TSV-Spieler Dominik Nawrot auf dem schwierigen Untergrund nicht an einen Mitspieler bringen und verlor ihn an den Grimmener Berndt, der auf und davon in Richtung Bützower Tor war und eiskalt und vor allem auch mit dem nötigen Willen zum 0:2-Endstand verwandelte.

Die Winterpause steht nun an und sie könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen. „Die Mannschaft ist intakt, wir sind ein eingeschworener Haufen. Wir schaffen es nur nicht, genau das auch auf dem Platz gewinnbringend umzusetzen“, sagte Trainer Helge Marquardt beim Jahresausklang im Kreise der Mannschaft.

TSV Bützow: Andreas Möller – Paul Puskeiler, Felix Moritz, Maximilian Marquardt, Philipp Meier, Christian Urgast, Thorben Medau (82. Dennis Milbratz), Tony Lübke, Qutaiba Alsharabi, Robert Grabowski (67. Dominik Nawrot), Kevin Kleindorff (75. Christoph Höpel)