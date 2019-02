Sportvorschau : Verbandsliga-Elf gastiert in Pastow

Sport am Wochenende: Fußballer des TSV Bützow starten am Sonnabend um 14 Uhr in die „Restrunde“

von Robert Grabowski

22. Februar 2019, 05:00 Uhr

Die aktuellen Sport-Termine in der Region am Wochenende (soweit gemeldet/Änderungen vorbehalten):



Handball





Der TSV Bützow spielt folgendermaßen:

• Die MV-Liga-Männer gastieren am Sonnabend um 19 Uhr beim SV Mecklenburger Stiere Schwerin II.

• Die Bezirksliga-Männer empfangen am Sonnabend um 18 Uhr den SV Blau-Weiß Grevesmühlen.

• Die Frauen sind am Sonnabend um 16 Uhr beim Stavenhagener SV gefordert.

• Die weibliche Jugend A hat am Sonnabend um 15 Uhr den Rostocker HC II zu Gast.

• Die weibliche Jugend B trifft am Sonntag um 14.30 Uhr auf die TSG Wismar.

• Die männliche Jugend C gastiert am Sonnabend um 11 Uhr beim SV Mecklenburger Stiere Schwerin III und am Sonntag um 12 Uhr beim Parchimer SV.

• Die weibliche Jugend C erwartet am Sonnabend um 12 Uhr den Rostocker HC II.

• Die weibliche Jugend E empfängt am Sonnabend um 9 Uhr den VfL Blau-Weiß Neukloster.

• Die männliche Jugend E tritt am Sonnabend um 15 Uhr bei der TSG Wismar an.

• Die weibliche Jugend D begrüßt am Sonnabend um 10.30 Uhr den VfL Blau-Weiß Neukloster.

Der Schwaaner SV ist am Sonnabend wie folgt im Einsatz:

• Die MV-Liga-Männer sind um 17 Uhr beim SV Einheit Demmin gefordert.

• Die Frauen gastieren um 15.30 Uhr beim Ribnitzer HV.

• Die männliche Jugend C empfängt um 15 Uhr den HSV Grimmen.

• Die weibliche Jugend C erwartet um 13 Uhr den SV Grün-Weiß Schwerin III.

• Die männliche Jugend E begrüßt um 11.15 Uhr den HC Empor Rostock.



Fußball





In der Verbandsliga gastieren die Männer des TSV Bützow am Sonnabend um 14 Uhr beim SV Pastow.

Ebenfalls in Pastow spielen die Kreisoberliga-Herren des TSV Bützow. Sie testen heute um 19.15 Uhr ihre Form gegen die zweite Mannschaft des SV Pastow (Kreisoberliga).

Die A-Junioren der SG Bützow/Rühn (Landesliga) treten am Sonnabend um 11 Uhr bei der TSG Neubukow an.

Die Männer des SV Klein Belitz testen am Sonntag wie folgt:

• Das Kreisliga-Team gastiert um 13 Uhr beim FC Rostock United (Kreisoberliga).

• Die Kreisklasse-Truppe spielt um 10 Uhr beim PSV Rostock IV.

Die Kreisoberliga-Herren der Schwaaner Eintracht testen am Sonnabend um 14 Uhr bei der TSG Neubukow (Kreisoberliga).

Der SV Grün-Weiß Jürgenshagen begrüßt am Sonntag um 14 Uhr den VfB Traktor Hohen Sprenz (beide Kreisoberliga).

Der SKV Steinhagen kickt am Sonntag um 14 Uhr bei der SG Fiko Rostock (beide Kreisliga).



Badminton





Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook:











Am Sonntag reist eine kleine Delegation des TSV Bützow zu den Altersklassen-Landesmeisterschaften nach Greifswald.