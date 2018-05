Langstrecken-Lauf : Tom Gröschels Meisterstück

Deutscher Marathonmeister: erster Titelgewinn eines früheren Sportlers des LAC Mühl Rosinin der Aktivenklasse

von Eckhard Rosentreter

04. Mai 2018, 20:30 Uhr

Passgenau zum 20. Gründungstag des LAC Mühl Rosin lieferte Langstreckler Tom Gröschel seinem früheren Verein das denkbar beste Geburtstagsgeschenk: den ersten Deutschen Meistertitel eines Mühl Rosiners in der Aktivenklasse. Der Marathonsieg des Badendiekers, der heute im Trikot des TC Fiko Rostock startet und in Wattenscheid trainiert, kam so überraschend, wie er ihm zu gönnen ist: Fast fünf Jahre musste der 26-Jährige sich nach seinem letzten U23-Titel und Männerbronze über 10 Straßen-Kilometer gedulden, bis er am Sonntag in Düsseldorf wieder auf einem Meisterschaftstreppchen stehen konnte.

Immer wieder hatten ihn Verletzungen zurückgeworfen. Zuletzt vor knapp einem Jahr, als er seinen Fuß in einen klobigen Spezialschuh stecken musste, als die linke Achillessehne nach einem Längsriss operiert werden musste. Sauer darüber, die in aller Regel entscheidenden Langstreckenläufe im Herbst zu verpassen, bei denen er sich für die EM in Berlin qualifizieren wollte, sah er kaum einen Ausweg. „Jetzt habe ich nur noch einen einzigen Lauf als Chance, vorausgesetzt ich bin im Frühjahr 2018 wieder fit“, sagte er im SVZ-Interview am Rande der U23-EM in Bydgoszcz, wo der Leichtathletikfan seinen früheren Vereinskollegen Clemens Prüfer zum Bronzeplatz im Diskuswerfen mit angefeuert hatte. Doch Gröschel gab sich noch eine Parole aus: „Niemals aufgeben!“

Und Tom Gröschel nutzte sie, diese seine einzige Chance. Und das in einer Disziplin, die er zum ersten Mal in seinem Leben gelaufen ist. „Bisher waren 32 Kilometer mal das Längste“, erzählt der 26-Jährige. Doch schon seit einiger Zeit trägt er sich mit dem Gedanken, dass die längste olympische Laufstrecke die für ihn vielleicht günstigste sein könnte. Hier könnte er seinen schier unbändigen Kampfgeist ganz besonders in die Waagschale werfen! So auch am vergangenen Sonntag in Düsseldorf. Zwar fehlte der eine oder andere Topläufer im Feld, doch das tut dem Coup des Badendiekers keinen Abbruch: Deutscher Meister ist Deutscher Meister! Und was Gröschels Leistung wert ist, verdeutlichen mehrere Fakten am Rande. Da ist eine schmerzende Ferse, die ihn seit Wochen plagt. „Die hatte ich nach vier Kilometern vergessen“, beschreibt er den besonderen Moment des Augenblicks. Dann ist da der teilweise strömende Regen, der das Rennen begleitet hatte. Und da war die Chance, sich als Titelträger mit einer Zeit unter 2:14:00 Stunden direkt für Berlin zu qualifizieren.

Da reichte Gröschel nicht ganz heran, doch mit seinen 2:15:20 h hat er die in Deutschland aktuell drittbeste Zeit im Qualifizierungszeitraum inne. Da er zugleich deutlich unter geforderten 2:17:00 h blieb, hat Tom Gröschel dennoch große Chancen, dass sich sein Traum von der EM-Teilnahme tatsächlich erfüllt. Denn dies ist die Normzeit für die Teilnahme am Marathon-Europacup. Dieser Mannschaftswettbewerb wird in einem Rennen mit der EM-Einzelwertung ausgetragen, und da Gröschel für den Einzellauf die internationale, geringere als die DLV-Norm geknackt hat, könnte er EM-Teilnehmer werden. Bis das fix ist, muss er noch bis zum 22. Mai warten, dem Tag der EM-Nominierung durch den DLV.

Noch einmal zurück zum Marathon von Düsseldorf und einem Kuriosum. Tom Gröschel wurde da Gesamtdritter hinter Gilbert Kollum Yegon (2:13:54 h) und Richard Kiplimo Mutai (2:14:08 h). Die beiden Kenianer rannten sogar etwa 500 Meter zu viel, da sie auf der Strecke fehlgeleitet wurden.

Sprüche nach dem Meisterlauf

„Ab Kilometer 30 bin ich nur noch mein Tempo gelaufen. Mir kam es nicht vor, dass ich schneller geworden bin, sondern die anderen langsamer.“ (Tatsächlich war Gröschel im zweiten Abschnitt schneller als im ersten.)

„Auf dem letzten Kilometer als Führender von allen Leuten angeschrien zu werden war saugeil, ein emotionaler Moment.“

„Gerne wäre ich auf der LAC-Party zum 20. Geburtstag gewesen, aber ich hatte alles auf diese eine Karte gesetzt.“

„Meiner Freundin hatte ich einen Kurzurlaub nach der DM versprochen – falls ich dann noch laufen kann. Die ersten Schritte am nächsten Tag fielen schwer, aber bis zum Reisebüro ging es schon wieder.“

„Wenn ich Sonntag zurück bin vom Urlaub auf Samos, schmieden wir mit Tono (Trainer Kirschbaum beim TV Wattenscheid/Red.) und Hendrik Pfeiffer (Trainingskumpel und EM-Qualifikant) die Berlin-Vorbereitung.“

„Einmal vor der EM will noch mal nach Hause kommen – Pfingsten, wenn meine Mutti Geburtstag hat."