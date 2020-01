Nach der Pflicht folgt die Kür

Handball-Landesliga West: Frauen des TSV Bützow sind nach dem 38:10-Erfolg gegen Vellahn bereit für das Spitzenspiel gegen Wismar

von svz.de

08. Januar 2020, 05:00 Uhr

Die Handball-Frauen des TSV Bützow haben es in der eigenen Hand, in der Landesliga West noch einmal für Spannung zu sorgen. Nachdem sie zum Jahresauftakt das Nachholspiel gegen den Vellahner SV problemlos mit 38:10 für sich entschieden, wartet am kommenden Sonnabend die wohl größte Herausforderung auf die Mannschaft von Trainer Jürgen Klink. Um 14 Uhr gastiert nämlich der Tabellenerste, die TSG Wismar, in der Wilhelm-Schröder-Sporthalle. Für den ärgsten Verfolger aus Bützow (4 Minuspunkte) zählt in diesem Spitzenspiel nur ein Sieg, ansonsten ist der bsi dato noch verlustpunktfreie Tabellenführer wohl nicht mehr einzuholen. Dass die TSV-Damen dem Ligaprimus durchaus Paroli bieten können, zeigte schon das Hinspiel, in dem die Bützowerinnen nur knapp mit 24:26 unterlagen.



Nachholspiel ein guter Test





Von Vorteil könnte sein, dass die Warnowstädterinnen durch das Nachholspiel gegen Vellahn schon wieder etwas in den Rhythmus gefunden haben. Während die TSG nun fast Wochen frei hatte, sammelten die TSV-Damem wichtige Wettkampfpraxis. Am Ende war der Vellahner SV genau der richtige Gegner, um wieder in Tritt zu kommen. Zwar sind die Bützowerinnen weit davon entfernt, einen Gegner zu unterschätzen, doch aufgrund der Tabellenkonstellation (Zweiter gegen Siebter) waren die Gastgeberinnen klarer Favorit und wollten dieser Rolle auch gerecht werden. Vorsicht war geboten, weil die Bützowerinnen den Gegner nicht kannten und sie dementsprechend nicht genau wussten, was sie erwartet. Und ehe sich die TSV-Sieben versah, lag sie auch schon mit 0:2 zurück. Diesen denkbar ungünstigen Start bereinigten die Gastgeberinnen relativ schnell. Nachdem Katja Ehmcke in der vierten Minute der Anschlusstreffer gelang, wendeten die Bützowerinnen eindrucksvoll das Blatt. Die TSV-Abwehr hatte gegen das langsame und unsichere Spiel der Gäste keine Probleme mehr und im Angriff agierten die Klink-Schützlinge taktisch sehr diszipliniert. Über 17 Minuten blieben die Vellahnerinnen ohne eigenen Torerfolg, sodass die Bützowerinnen auf 11:2 davonzogen. Und solche Durststrecken setzten sich bei den Gästen weiterhin fort. Zunächst lag der TSV schon zur Pause mit 17:5 komfortabel vorne, wobei Trainer Jürgen Klink dennoch die Offensivleistung ein wenig monierte, weil in der Vorwärtsbewegung einige Bälle leichtfertig weggegeben wurden und eine höhere Führung möglich gewesen wäre. Das sollte vor allem im Spiel gegen die TSG Wismar nicht zu oft vorkommen, denn dann haben die Bützowerinnen sicherlich kein leichtes Spiel mehr.

Von etwas anderem kann gegen den Vellahner SV bei allem Respekt nicht gesprochen werden. Mit fünf Treffern in Folge startete der TSV fulminant in den zweiten Durchgang, ließ dann bis zur 42. Minute aber auch noch fünf weitere Gegentreffer zu, um dann den Laden hinten komplett dicht zu machen. Von 24:10 erhöhten die Bützowerinnen auf 38:10, weil Stefanie Praetzel im TSV-Tor auch noch zwei Siebenmeter der Gäste entschärfte. Im Endeffekt war bei den Vellahnerinnen die Luft raus, sodass sie kaum noch etwas entgegenzusetzen hatten. Die Bützowerinnen dagegen spielten munter nach vorne und zeigten den vielen Zuschauern einige schöne Aktionen. Das macht Lust auf mehr, die Warnowstädterinnen sind sich aber bewusst, dass dieses Spiel kein Gradmesser dafür war, was sie am kommenden Sonnabend erwartet. Vielmehr folgt nach der Pflicht die Kür.

TSV Bützow: Juliane Kaiser, Stefanie Praetzel – Franziska Schmidt (1), Ann-Marie Berger (1), Lara Wegener (2), Sophie Masermann (4), Celina Bollow-Garlipp (9), Katrin Horke (4), Lea Kellert (8), Katja Ehmke (4), Anna Herbst (5), Anna Lena Nockemann