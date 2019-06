Handball : Fuchsteufelswild am Sandstrand

Aktuelle und ehemalige Handballerinnen des TSV Bützow belegen bei einem Beachturnier in Boltenhagen Platz zwei

von svz.de

27. Juni 2019, 05:00 Uhr

Die Handball-Damen des TSV Bützow bestritten als Saisonabschluss ein Turnier in Boltenhagen – aber nicht in der Halle, sondern am Strand vom Kurort. Im letzten Jahr belegten die Warnowstädterinnen noch den vorletzten Tabellenrang, da ihnen die Erfahrung fehlte. Doch in diesem Jahr schlossen sie das toll organisierte Turnier mit einem zweiten Platz ab und hatten Grund zum Jubeln.

Insgesamt waren bei dem Beachhandballturnier 13 Frauenmannschaften gemeldet. Es wurde in zwei Staffeln gespielt. Gegner der „Fuchsteufelswilden“, wie sich die TSV-Damen nannten, waren unter anderem der Mecklenburger SV, SV Eichstädt, Germania Massen, die As Tralkörper (TSG Wismar) und die Kiez-Mische (Union Bad Oldesloe). Da die Bützower Mädels in der Vorrunde nur gegen die „Germania Massen“ verloren, waren sie Staffelzweiter und spielten dann im Halbfinale gegen die „Wilden Pippis“ (Meissen) – die Staffelersten der anderen Staffel. Erst im Penalty-Werfen entschieden die Fuchsteufelswilden das Spiel für sich und spielten im letzten Spiel tatsächlich dann um den ersten Platz.

Auch hier traf der TSV auf Altbekannte. Gegner im Finale war der SV Warnemünde. Die Partie blieb bis zum Schluss spannend. Jede Mannschaft entschied eine Halbzeit jeweils für sich. Erneut blieb dem TSV nur das Penalty-Werfen, um einen Sieg zu erkämpfen. Am Ende fehlte eine sogenannte Pirouette, die den Fuchsteufelswilden gleich zwei Punkte eingebracht und den Sieg bedeutet hätte. So ist das im Beachhandball nun einmal. Aber dennoch waren alle vollends zufrieden mit dem zweiten Platz.

Mit dieser „fuchsteufelswilden“ Leistung war nicht zu rechnen, zumal im Vorjahr das Turnier noch anders abgeschlossen wurde. Umso größer war natürlich die Freude über den Vize-Titel. Für die Saison war das ein krönender Abschluss – in der TSV Bützow in der ehemaligen MV-Liga selbst Vizemeister hätte werden können. Schön war es auch, dass neue und ehemalige Spielerinnen an dem Beachhandballtag tatkräftig am Erfolg mitwirken konnten und das mannschaftlich geschlossene Bild wunderbar ergänzten.

Fuchsteufelswilden: Stefanie Praetzel, Lea Kellert, Celin Kellert, Cindy Theobald, Celina Bollow-Garlipp, Ann-Marie Berger, Anna Herbst, Yvonn Jäger, Sophie Masermann, Lara Wegener, Patricia Leisten, Katja Ehmke, Anne Behning, Nele Jepsen, Franziska Schmidt, Katrin Horke und Carolin Kröning (beide Teammanager)