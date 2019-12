Erstes Endspiel für den TSV

Fußball-Verbandsliga, 16. Spieltag: Bützower Männer gastieren am Sonnabend beim Grimmener SV

von Robert Grabowski

13. Dezember 2019, 05:00 Uhr

Dort, wo der Grimmener SV nach 15 Spieltagen steht – nämlich auf einem Nichtabstiegsplatz – würde der TSV Bützow auch gerne stehen, stattdessen muss sich das Team um Trainer Helge Marquardt in der Fußball-Verbandsliga mit der „roten Laterne“ begnügen. Das heißt im Klartext: Die Warnowstädter schlossen die Hinrunde auf dem letzten Tabellenplatz ab. Und das zu Recht, denn bislang steht noch nicht ein einziger Saisonsieg zu Buche.

Für die heute beginnende Rückrunde kann es für den TSV Bützow nur noch darum gehen, in den verbleibenden 16 Partien den Klassenerhalt zu realisieren. Dementsprechend redet Helge Marquardt auch gar nicht lange um den heißen Brei herum und bestätigt, dass der Rückrundenauftakt am Sonnabend, 13 Uhr, beim Grimmener SV das erste Endspiel für seine Mannschaft ist. „Wir fahren dahin, um drei Punkte zu holen“, gibt sich der Bützower Trainer kämpferisch. Dieses Ziel scheint auch nicht aus der Luft gegriffen, wenngleich der Tabellen-13. aus Grimmen schon elf Zähler mehr auf dem Konto hat. Im Hinspiel holte der GSV drei davon, als er auf dem Sportplatz am Wall mit 3:1 gewann. Damit nahm das Bützower Unheil quasi seinen Lauf.

Auch deshalb weiß Helge Marquardt, dass der Grimmener SV in der Verbandsliga keine Laufkundschaft ist. „Das Team spielt schon seit vielen Jahren zusammen, es kommt über eine gewisse Geschlossenheit. Es ist immer schwer, gegen Grimmen zu spielen“, erklärt der Bützower Trainer. Apropos Geschlossenheit, diese ließ der TSV am vergangenen Spieltag beim FC Mecklenburg Schwerin komplett vermissen. „Das war ein Auftritt, den wir so noch nicht kannten“, gesteht Marquardt. Für das Spiel in Grimmen fordert er deshalb wieder viel mehr Leidenschaft von seiner Truppe. Die Bützower müssen nun aber auch Taten folgen lassen.