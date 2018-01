Aufholjagd bleibt unbelohnt

vergrößern 1 von 1 Foto: Dietmar Albrecht/Archiv 1 von 1

Eine bittere 24:22-Niederlage mussten die Bützower Handballdamen beim Spitzenreiter der MV-Liga, SV Grün-Weiß Schwerin II einstecken.

Der Gastgeber startete mit zwei Toren. Die Bützowerinnen zogen nur langsam nach, weshalb es dem Gegner gelang, seinen Vorsprung weiter auszubauen und in der 13. Minute das erste Mal mit fünf Toren in Führung zu gehen (7:2). Diesem Vorsprung liefen die Gäste ungefähr zehn Minuten hinterher, bis sie kurz vor der Halbzeitpause mit zwei Treffern in Folge noch etwas Kosmetik für den Zwischenstand betrieben. Mit 11:8 ging es in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann aus Bützower Sicht ganz anders als geplant. Nach neun Minuten standen auf Seiten der Landeshauptstädterinnen bereits sechs weitere Treffer, wohingegen die Gäste lediglich nur zwei weitere Tore verbuchten. Dementsprechend stand es in der 39. Spielminute 17:10. Der TSV nahm die Auszeit. Die Trainer-Ansprache zeigte Wirkung. Prompt fielen zwei Tore für die Warnowstädterinnen. Die Abwehr stand nun noch kompakter und die Angriffe wurden erfolgreicher. Es folgte eine Aufholjagd, an die wohl niemand mehr geglaubt hatte. In dieser Phase waren es vor allem Bützows Rückraumspielerinnen Katrin Horke und Caroline Kröning, die das Zepter in die Hand nahmen und ihre Mannschaft wieder auf Kurs brachten. Torhüterin Stefanie Praetzel vereitelte einige klare Chancen der Schweriner Frauen und hielt ihr Team durch starke Paraden weiter im Spiel. So waren es mehrere Tempogegenstöße und zwei Sieben-Meter, die sie erfolgreich verhinderte. Den Gästen gelang der lang ersehnte Ausgleich in der 54. Minute (21:21). Es ging Schlag auf Schlag weiter. Beide Mannschaften gönnten sich nichts. Nach dem 22:22 erzielte der SV Grün-Weiß noch zwei weitere Tore, wodurch das Spiel mit einem schmerzhaften 24:22 aus Sicht des TSV endete.

Dennoch lobte Trainer Jürgen Klink seine Mannschaft: „Wir haben uns nachdem Sieben-Tore-Rückstand nicht hängen lassen und uns zurück ins Spiel gekämpft. Wir haben gesehen, wozu wir als Team in der Lage sind und das macht mich stolz.“

Ein großes Dankeschön möchte die Mannschaft ihren mitgereisten Fans überbringen. Als achter Feldspieler haben sie das Team in der hitzigen Phase mit nach vorne getragen und waren sogar stärker vertreten als die heimischen Fans.

TSV Bützow: Maxi Wegner, Stefanie Praetzel – Julia Kretschmer (2 Tore), Selina Blumrich (1), Anne Behning (1), Celina Bollow-Garlipp (2), Katrin Horke (7), Caroline Kröning (7), Celin Kellert, Cindy Dünow, Anna Herbst (1), Josefine Schreier (1), Laura Thiedig