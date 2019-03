Freizeitfußball : Alles neu in der Freizeitliga

In der kommenden Saison gibt es eine Bützower und Schwaaner Runde mit jeweils sieben und sechs Teams

von Robert Grabowski

28. März 2019, 05:00 Uhr

Mit nun zwei Staffeln und insgesamt 13 Mannschaften hat sich der Modus in der Schwaaner Freizeitliga vor dem Saisonstart am 5. April gegenüber den Vorjahren grundlegend geändert. Und auch sonst gibt es einige Neuheiten. „Wir haben mit dem LSV Zernin, SV Fortuna Bernitt und Traktor Benitz drei neue Mannschaften dabei. Leider gibt es mit dem Bölkower SV und dem Schwaaner SV, der sich aufgrund von Personalmangel mit der Schwaaner Eintracht fusioniert, auch zwei Abgänge“, erklärt Ligaleiter Michael Bastian das Umdenken in der Schwaaner Freizeitliga.

Wäre der Ligabetrieb mit nur einer Staffel fortgesetzt worden, wäre auf die 13 Mannschaften ein Mammutprogramm zugekommen, das auch zeitlich nicht in den Rahmen passt. „Es ist halt nur Freizeitfußball. Es wären zu viele Spieltage gewesen. Außerdem hätten wir am Ende der Saison Probleme mit den Lichtverhältnisse auf den Sportplätzen bekommen, weil viele Mannschaften kein Flutlicht haben“, sagt Bastian und ergänzt: „In der letzten Saison hatten wir schon 18 Spielabsagen – und da waren wir nur zwölf Mannschaften.“ Deshalb gibt es jetzt einen neuen Umgang mit Spielabsagen: Das abgesagte Spiel muss entweder vorverlegt werden oder am selben Wochenende nachgeholt werden. Ist das nicht möglich, gilt eine 0:3-Wertung für den Absageverantwortlichen. Bei einer Absage am Spieltag wird das Spiel 0:3 gewertet und es gibt ein en Punktabzug.

Mit der Teilung der Staffeln in eine Bützower und Schwaaner Runde erhoffen sich die Verantwortlichen eine Besserung, zumal die Teams eine längere Sommerpause genießen können. Außerdem verspricht die Neuordnung viele interessante Spiele. „Es sind kürzere Wege und es gibt mehr Derbys“, freut sich Michael Bastian, der im Notfall das Tor von Traktor Tarnow hüten wird.

Ärgerlich ist die Tatsache, dass die Bützower Runde mit sieben und die Schwaaner Runde mit sechs Mannschaften startet. Dadurch gibt es ein Ungleichgewicht an Spielen. „Um am Ende der Saison beide Staffeln in einer Tabelle zusammen zu führen, wird eine Meisterschafts- und Platzierungsrunde mit Hin- und Rückspiel ausgespielt“, sagt Michael Bastian. Das Prozedere läuft dann wie folgt: Die Erst- und Zweitplatzierten der jeweiligen Runde treffen in der ersten Gruppe aufeinander. In der zweiten Gruppe die jeweils Drittplatzierten und der beste Viertplatzierte (Durchschnitt: Spiele/Punkte entscheidet). In der dritten Gruppe stehen der schlechtere Vierte und die beiden Fünftplatzierten. In der vierten Gruppen treffen die jeweils Sechstplatzierten und der Siebte der Bützower Runde aufeinander.

„Außerdem gibt es ein Pokalturnier, das an einem Tag ausgespielt wird“, sagt Michael Bastian. Auf einen Sonnabend in der Sommerpause wird der Pokal als Tagesturnier mit allen Mannschaften der Freizeitliga ausgetragen. Tarnow und Schwaan haben sich für die Austragung beworben.

Des Weiteren öffnet sich die Schwaaner Freizeitliga auch für andere Fußballer. Es wurde nämlich die Alt-Herren-Regel reformiert. Ab sofort dürfen auch Ü45-Spieler in der Freizeitliga spielen, die im Herrenbereich aktiv sind. Eines bleibt aber so, wie es war. Gespielt wird in der Regel freitags um 19 Uhr.

Bützower Runde

KSV Zepelin

Kickerz Barlachstadt

Güstrower SC

Traktor Tarnow

Groß Schwiesow

LSV Zernin

Fortuna Bernitt

1. Spieltag

Groß Schwiesow - Güstrower SC

LSV Zernin – Fortuna Bernitt

KSV Zepelin – Traktor Tarnow

Schwaaner Runde

Freizeitkicker Kuhs

Wiendorfer SV

LSV Wahrstorf

Werle-Kassow

Eintracht Schwaan

Traktor Benitz

1. Spieltag

Wiendorf – Benitz, Werle-Kassow – Wahrstorf, Schwaaner Eintracht – Kuhs