Fußball : A-Jugend bietet Magerkost

Fußball-Landesliga, Staffel III: SG Bützow/Rühn verliert gegen die TSG Neubukow mit 0:2

von svz.de

04. April 2019, 05:00 Uhr

Am 15. Spieltag der Fußball-Landesliga, Staffel III, kassierte die A-Jugend der SG Bützow/Rühn die sechste Saisonniederlage. Gegen die TSG Neubukow musste sie sich auf heimischem Geläuf mit 0:2 geschlagen geben. Was die SG-Jungs nämlich an diesem Tag auf den bestens präparierten Rühner Rasen brachten, war absolute Magerkost.

Von Anfang an lief nur wenig bei den Gastgebern zusammen. Trotz mehr Ballbesitz stimmten die Abstände der einzelnen Mannschaftsteile überhaupt nicht und im Spiel nach vorne wurden oft die falschen Entscheidungen getroffen. Die Gäste aus Neubukow hingegen beschränkten sich meist aufs Kontern, was sie richtig gut machten und durch ihren schnellen Stürmer immer wieder für Gefahr sorgten. Trotz einiger Möglichkeiten auf beiden Seiten blieb es bis zur Pause torlos.

Im zweiten Abschnitt und einigen Wechseln wollten sich die SG-Jungs mehr Torchancen erarbeiten und den Druck nochmal erhöhen. Dies klappte zunächst auch ganz gut, ohne sich jedoch die ganz großen Möglichkeiten zu erspielen. Die Gäste von der TSG Neubukow blieben hingegen ihrem Motto treu und lauerten auf ihre Chancen. Eine davon nutzten sie in der 61. Minute zur 0:1-Führung. Auch im Anschluss ging kein Ruck durch die SG-Mannschaft und es wurde sich zu viel mit sich selbst beschäftigt oder die Fehler bei anderen gesucht. So kam es, wie es kommen musste und Neubukow erhöhte nach einem blitzsauberen Konter auf 0:2 und die Messen waren gesungen. Am Ende gewinnen die Gäste nicht unverdient, da sie über die gesamte Zeit eine disziplinierte Leistung abgeliefert haben im Gegensatz zur SG Bützow/Rühn.

SG Bützow/Rühn: Adam, T. Höppner, Brott, Shaqiri, Möller, Sdunzik, Schulz-Pardeyke, Braksik, Deisting, Schachtschneider, Grabow, Blume, De. u. Da. Milbratz, Wermke