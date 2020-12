Fußball : Fortuna will sich wieder im Kreis messen

Bernitter Fußball-Männer haben eine mögliche Kooperation mit dem TSV Bützow im Sinn

von Robert Grabowski

09. Dezember 2020, 14:11 Uhr

Bernitt | Es ist ruhig geworden um den SV Fortuna Bernitt, nachdem sich die Fußballer im Oktober 2018 aufgrund von Personalmangel aus dem Spielbetrieb des Kreisfußballverbandes (KFV) Warnow zurückzogen. Doch dabei rollte auch danach bei den Fortunen der Ball.

Seit 2019 sind die Bernitter Mitglied der Schwaaner Freizeitliga, in der sich die Mannschaften in der Regel Freitagabends duellieren, aber nicht mehr so im Rampenlicht stehen. ,,Mir persönlich ist das eigentlich zu wenig, ich würde lieber wieder sonntags losfahren“, sagt Heiko Jahn, Trainer der einzigen Fußball-Mannschaft im Klub, mit Blick auf die Zukunft.

Er ist ein wahres Urgestein des Vereins und kennt den Verein aus dem Effeff. Seit 1984 ist Heiko Jahn Mitglied der Fortuna und hat fast alle Höhen und Tiefen miterlebt. Nun wünscht er sich, dass es wieder aufwärts geht. Ziel ist es, eine Großfeldmannschaft auf die Beine zu stellen, was aus eigener Kraft aber kaum zu schaffen ist.

Deshalb holt sich Heiko Jahn Hilfe ins Boot und hat beim TSV Bützow angefragt, eine zweite Männermannschaft auf die Beine zu stellen. ,,Grundsätzlich haben wir unsere Bereitschaft gezeigt, es muss aber noch alles abgesprochen werden“, hält sich Heiko Kopplow, Abteilungsleiter bei den Bützowern, bedeckt.

Vor allem die Zusammensetzung des Kaders spielt dabei eine tragende Rolle. ,,Ich habe aktuell 15 Spieler. Sieben bis acht fehlen noch“, rechnet der 42-Jährige vor. Die Planungen sind derzeit etwas ins Stocken geraten, auch coronabedingt.

In den zwei Jahren nach dem freiwilligen Rückzug aus der Kreisliga haben die Bernitter aber ein solides Grundgerüst aufgebaut, bestehend aus Alteingesessenen und Nachwuchsspielern. ,,Die Jungen kamen aus heutiger Sicht damals leider etwas zu spät“, ärgert sich Heiko Jahn.

Zahlreiche Junioren aus der Großgemeinde Bernitt haben inzwischen das geforderte Alter von 17 erreicht und den Weg zur Fortuna gefunden und beleben das Fußball-Team. ,,Es sind einige talentierte Jungs dabei, die auf höherem Niveau spielen können“, sagt Heiko Jahn und bringt deshalb die Zusammenarbeit mit dem TSV Bützow ins Spiel.

Bislang ist es aber nicht mehr als ein Gedankenspiel, denn ausgereifte Pläne liegen noch nicht vor. Möglich wäre, dass die zweite Männermannschaft des TSV die Trainings- und Spielmöglichkeiten in Bernitt nutzt. Als Starttermin würde der kommende Sommer ins Auge gefasst.

Personell würden die Bernitter zudem einen Großteil der Mannschaft stellen, wenn denn alle an einem Strang ziehen. So ist jedenfalls die Hoffnung von Heiko Jahn, damit der Bernitter Sportplatz wieder mit mehr Leben gefüllt wird, was seit Anfang des Jahres zumindest teilweise der Fall ist.

In das Vereinsgebäude des SV Fortuna Bernitt ist nämlich der Jugendklub eingezogen und nutzt dort den kürzlich erneuerten Gemeinschaftsraum.

Viel mehr ist aktuell auch nicht möglich, denn nach einem Wasserschaden werden die Sanitärräume gerade komplett überholt. ,,Es gab einen Rohrbruch“, erklärt Heiko Jahn. Als das Gebäude für längere Zeit nicht betreten und genutzt wurde, wurde dieser Schaden viel zu spät erkannt. Rund 57 Kubikmeter Wasser strömten unbemerkt in das Gebäude und fluteten es.

Wenn man so will, hat die Corona-Pause aber etwas Gutes, denn so kann nun in aller Ruhe alles saniert werden und wertet das Gebäude nochmals auf. Fehlen eigentlich nur noch die Fußballer, die die neuen Gegebenheiten dann auch nutzen.

Doch Heiko Jahn weiß selber, dass es nicht so einfach ist, potenzielle Fußballer zu finden. Auch deshalb ist er froh, dass sich zum Beispiel mit Christian Dunskus und Patrick Schulz zwei ehemalige Fortunen wieder dem Verein angeschlossen haben und Teil der Mannschaft sind. Auch von Spielern wie ihnen wird es abhängen, ob der Wunsch von Heiko Jahn nach einer Großfeldmannschaft noch einmal in Erfüllung geht.

Der Gemeindearbeiter ist übrigens nicht nur Trainer, sondern auch Platzwart des SV Fortuna Bernitt. Im Moment ist es die regelmäßige Pflege des Grüns, die ihn immer wieder auf die Anlage zieht und in Erinnerungen schwelgen lässt. Doch viel lieber will er nach vorne gucken und erfolgreichen Zeiten entgegenblicken – was momentan einfach nur die Rückkehr in den Spielbetrieb des KFV Warnows wäre.

