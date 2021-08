Fußball Landesliga West : Zweimalige Parchimer Führung reicht nicht zum Sieg gegen Wismar

Gute erste Halbzeit der Gastgeber, turbulente Schlussphase und am Ende zwei Punkte liegen gelassen – so ein kurzes Fazit nach dem 2:2-Remis des SC Parchim gegen den PSV Wismar.

Parchim | Nach dem 2:2 (1:0) gegen den PSV Wismar kann sich Parchims Trainer Andreas Nath nur die Haare raufen. Seine Mannschaft hatte knapp eine Stunde lang das Spiel im Stadion am See fest im Griff. Dann der Platzverweis gegen den 1:0-Torschützen Hans-Michael Haase. Wegen Meckerns. Schon mit Gelb vorbelastet erwies er seinem Team einen Bärendienst. Von da an ...

