Fussball Landesliga West : Zwei Standards bringen SV Plate gegen SC Parchim auf die Siegerstraße

Im Kellerduell Vorletzter SV Plate gegen den Drittletzten SC Parchim zogen die Gäste mit 0:2 den Kürzeren und überwintern nun auf dem elften Tabellenplatz.

Plate | Insgesamt kann man von einem verdienter Plater Erfolg reden. Die Hausherren waren bissiger in den Zweikämpfen und präsenter im Spielverlauf. Den Parchimern fehlte an diesem Tag die Durchschlagskraft in der Offensive. Zwar bekam der SV Plate aus dem Spiel heraus auch nicht viel auf die Reihe, die Standards machten aber den Unterschied. Damit zieht Plat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.