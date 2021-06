Fußball SG 03 Ludwigslust/Grabow : Mit zwei Neuzugängen in die Landesliga-Saison

Die Vorbereitung für die neue Fußballsaison ist in vollem Gange. Nach der langen Pause arbeiten alle Mannschaften an Fitness und Spielverständnis – und versuchen, ihren Kader so gut wie möglich aufzustellen.

Ludwigslust | Die Landesliga-Fußballer der SG 03 Ludwigslust/Grabow schwitzen derzeit ordentlich für die anstehende Spielzeit 2021/22. Die Kader-Zusammensetzung des Teams steht noch nicht endgültig fest. Sicher ist aber, dass das Trainerteam um Ricardo Hagedorn auf zwei Neuzugänge zurückgreifen kann. Das ist zum einen Hannes Tarnow. Der 20-Jährige, der bereits in d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.