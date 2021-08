Laufgruppe TSG Wittenburg : Beliebte Schaalseerunde wieder in bewährter Form

Nachdem die Lauf- und Radtour „Rund um den Schaalsee“ im vergangenen Jahr nur als virtuelle Variante angeboten werden konnte, lockt die 26. Auflage jetzt wieder auf der Originalstrecke.

Zarrentin | Wer bei der 26. Schaalseerunde aktiv dabei sein möchte, muss sich den Wecker am kommenden Sonntag recht früh stellen. Denn der Startschuss am Badestrand in Zarrentin fällt schon um 7.30 Uhr. Die Organisatoren von der Laufgruppe der TSG Wittenburg freuen sich, die Teilnehmer wieder live begrüßen zu können. Die virtuelle Variante, auf die man im vergang...

