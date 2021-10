Handball-Verbandsliga in MV : TSG Wittenburg nimmt Hagenower Abwehr im Derby auseinander

Das Ergebnis spricht für sich. Die Wittenburger Verbandsliga-Handballer haben im Derby gegen den Hagenower SV einen 45:30-Kantersieg herausgeworfen. Angesichts der klaren Verhältnisse hielt sich die Spannung in Grenzen.

Wittenburg | In der Schlussphase entwickelte sich das Handballspiel in der Wittenburger Mehrzweckhalle zu einem munteren Scheibenschießen. Die Frage nach dem Sieger war längst geklärt. Da durfte sich dann jeder Spieler mal in die Torschützenliste eintragen, und so war mit der Schlusssirene ein 45:30-Sieg der gastgebenden TSG-Männer über den Hagenower SV von der An...

