American Football : Von der Landesliga ins Football-Oberhaus

Der 20-jährige Aaron Lawson spielte für die Mecklenburger Bulls und läuft nun für German-Football-League-Meister Braunschweig auf

Schwerin | Was interessiert die Aktiven der Mecklenburger Bulls aus Schwerin schon die Fußball-Europameisterschaft, wenn am gleichen Tag ein spannendes American-Football-Spiel läuft? Nicht viel. Und erst recht nicht dann, wenn in den Reihen des amtierenden Meisters der German Football-League (GFL), den New Yorks Lions aus Braunschweig, ein ehemaliger Mitspieler ...

