Landesvolleyballverband MV : Volleyball-Sportkoordinator will Verband und Basis zusammenbringen

Die Geschäftsstelle des Landesvolleyballverbandes MV hat ein neues Gesicht. Es ist der Sportkoordinator Marko Liebold.

Schwerin | Vor vier Monaten ist Marko Liebold in das Büro in der Schweriner Von-Flotow-Straße eingezogen. „Das kommt mir noch gar nicht so lange vor“, sagt der neue Sportkoordinator des Volleyballverbandes Mecklenburg-Vorpommern (VMV). Der 42-Jährige, der mit Ehefrau Kristin (42), Sohn Tiberius (15) und Tochter Avessandra (14) in Kritzmow wohnt, tritt in große F...

