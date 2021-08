Schach : Vier Mannschaften zählen zur neuen Frauen-Landesliga MV

Sogar der Präsident Guido Springer kam zur Premiere nach Krakow am See. Güstrow/Teterow und Think Rochade Rostock aktuell an der Spitze.

Krakow am See | Um den historischen Moment zu feiern, kam selbst Guido Springer, Präsident des Landes-Schachverbandes Mecklenburg-Vorpommern, nach Krakow am See: Erstmals werden vier Frauenmannschaften eine Landesliga MV im Schach bilden. Projekt musste zunächst verschoben werden Das Projekt, schon zur Saison 2020/21 geplant, musste wegen Corona immer wieder ve...

