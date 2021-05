Vereinstraining in Ludwigslust-Parchim : Sportstätten im Freien werden wieder bunter

In kleinen Gruppen, die Trainer mit aktuellen Tests im Gepäck – so kommt in den Sportvereinen jetzt das Jugendtraining langsam wieder in die Gänge.

Parchim | Die Corona-Fallzahlen sinken und es bewegt sich etwas im Sport. Auch wenn sich die Landesregierung bisher noch schwer tut, einen „richtigen“ Trainings- und Wettkampfstart zuzulassen, werden beim Bogenschießen, Tennis und Fußball die Trainingsstätten in der Region wieder bunter. Im Freien wohlgemerkt, für Kinder, kontaktlos und in kleinen Gruppen. Die ...

